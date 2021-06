Wegen Corona findet das Stadtteilfest im Briegelacker in Bilder-Form statt

Das Stadtteilfest im Briegelacker kann auch 2021 nicht in üblicher Form stattfinden. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Die Alternative: Großflächige Plakate zeigen Impressionen vergangener Ausgaben des Events.

Viele Jahre schon sorgt das Stadtteilfest im Briegelacker für die Begegnung von Nationen. Kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt werden angeboten und Menschen können sich entspannt bei verschiedenen Programmen kennenlernen, dieses Event hat sich zu einer beliebten Tradition entwickelt. Doch dann kam Corona und forderte das Team des Stadtteilzentrums heraus, eine Alternative zu finden.

Noch bis einschließlich Sonntag gibt es Rückblicke auf die Events, die dort in den vergangenen Jahren stattfanden. „Nochmal ganz ohne geht es nicht“, erklärt Frank Herzberger, Leiter des Stadtteilzentrums. Denn schon 2020 hatte die Pandemie dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben.

Also machten seine Mitarbeiter und er sich schon vor Monaten daran, eine Ausstellung zu entwickeln und locken nun – quasi unter entzerrten Bedingungen – für Stadtteilfest-Impressionen im Großformat. Das Rad der Zeit wird um rund zwei Jahre zurückgedreht.

Und was gibt es zu sehen? „Im Juni 2019 feierten hunderte Menschen unterschiedlichster Herkunft gemeinsam in der Briegelackerstraße das traditionelle Stadtteilfest“, macht Herzberger Lust auf das Eintauchen in die Partymeile. Coronakonform versteht sich.

„Das Besondere des Festes sind die zahlreichen Begegnungen sowie die kulinarischen und kulturellen Erlebnisse“, begründet Herzberger, warum auch jetzt, trotz sinkender Inzidenzen, keine Party möglich sei.

Fotos im Großformat zeigen Momente vergangener Stadtteilfeste im Briegelacker

„Mit diesen Alternativangebot wollen wir Anwohnern und Unterstützern signalisieren, dass wir das Stadtteilfest nicht aus den Augen verlieren wollen,“ so Herzberger weiter.

Es entstand die Idee zum „Stadtteilfest im Blick“. An den Originalschauplätzen vor dem Stadtteilzentrum werden auf dem gesamten Festgelände großformatige Impressionen von vergangen Festen auf Bauzäunen präsentiert.

Schon seit Mittwoch haben interessierte Bürger, Besucher und Unterstützer des Stadtteilzentrum Briegelacker die Gelegenheit, coronakonforme Festatmosphäre zu schnuppern. Auf dem weitläufigen Areal lässt sich zwischen bunten Fotos in Erinnerung an frühere Festen schwelgen und sich am Infostand des Stadtteilzentrums über dessen Integrationsarbeit informieren.

Die ersten Tage waren leider sehr verregnet, zieht Herzberger kurze Bilanz. Dennoch blieben immer wieder Menschen stehen und nahmen das Angebot an. Nun hoffen sein Team und er, dass Petrus am Wochenende ein klein wenig Einsehen zeigt, damit das „Stadtteilfest 2021“ nicht völlig ins Wasser fällt.