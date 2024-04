Aufgeben kommt für ihn nicht infrage: Frank Tschany hat weiter das Ziel, Bürgermeister zu werden. Dieses Mal wirft er in Bühlertal den Hut in den Ring.

Nach der Kommunalwahl am 9. Juni sind die Bürger der Talgemeinde am 30. Juni aufgerufen, ihren neuen Rathauschef zu bestimmen.

Bürgermeisterwahl in Bühlertal: Frank Tschany macht das Dutzend voll

Frank Tschany, Jahrgang 1972, ist der zweite Bewerber in Bühlertal. Anfang März meldete sich mit Urs Kramer bereits ziemlich früh der erste Kandidat. Kramer ist in Bühlertal aufgewachsen und leitet das Amt für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt des Ortenaukreises. Und Frank Tschany, der macht das Dutzend voll. Es sei seine zwölfte Kandidatur, berichtet der Familienvater aus Bühl.

Für ihn zählt das Prinzip „weiter machen“. Die Hoffnung, dass es irgendwann auch mal klappt, hat er noch nicht aufgegeben. Zuletzt bewarb sich Tschany um das Amt des Ersten Beigeordneten der Stadt Bühl. Erstmals kandidierte er in Schwanau im Ortenaukreis, danach folgten Bewerbungen um den Posten des Verwaltungschefs in Lauf, Rheinmünster, Hasel im Kreis Lörrach, Sulz am Neckar, Hornberg, Eggenstein-Leopoldshafen, Sasbach und in Ottersweier.

In Rastatt hatte er Ambitionen, kam aber nicht auf die Kandidaten-Liste. Bühlertal sei für ihn in seiner Jugendzeit her eine „große Heimat“ gewesen, beschreibt er die Motivation, seinen Hut in den Ring zu werfen. Sein Themenkanon ist gleich geblieben. Soziale Gerechtigkeit und bezahlbarer Wohnraum gehören da zu den festen Punkten.

Ich möchte mich für mehr Hausärzte in Bühlertal einsetzen. Frank Tschany

Bürgermeister-Kandidat

Was ihm indes in Bühlertal aufgefallen ist: Die Zahl der Hausärzte könnte größer sein. Dafür wolle er sich einsetzen. Und eines hat sich dann im Lebenslauf von Frank Tschany doch geändert.

Der Freiberufler in der Hausmeister- und Reinigungsbranche arbeitet nicht mehr als Zeitungszusteller. Gut 26 Jahre habe er diesen Job gemacht. Es habe sich viel gewandelt, berichtet er, deshalb trage er nun keine Zeitungen mehr aus.

Tierschutz spielt für Frank Tschany eine wichtige Rolle

Weiterhin spielt für ihn der Tier- und Naturschutz eine zentrale Rolle, betreibt die Ziegen- und Schafzucht als Hobby. Beruflich wollte der Bühler ursprünglich Polizist werden. Doch er habe damals die Altersgrenze schon überschritten gehabt. Die Schule habe er nach einem familiären Schicksalsschlag unterbrochen, später aber die Mittlere Reife nachgeholt.

Amtsinhaber in Bühlertal ist Hans-Peter Braun. Der 65-jährige Christdemokrat tritt aus Altergründen nicht mehr an. Seit dem 1. September 2008 ist Braun Rathauschef der Schwarzwald-Gemeinde mit ihren rund 8.000 Einwohnern. Seine Amtszeit endet am Mittwoch, 31. Juli.