Beim SV Ulm ist Torjäger Steven Müller eine Institution

Angebote gab es schon genug für den Ulmer Stürmer, doch der ist „seinem“ Club treu geblieben und kickt noch immer am Münzwald.

Primär ist Steven Müller (28) natürlich für seine Torgefährlichkeit bekannt. Wenn es darauf ankommt, kann der Stürmer des SV Ulm aber auch anders – nicht nur ganz vorne, sondern auch ganz hinten, zwischen den Pfosten. Es ist jetzt knapp drei Jahre her, dass der, man kann schon sagen: „Einmal Ulmer – immer Ulmer“ seine Qualitäten (letztmals) in einem Pflichtspiel unter Beweis stellte.

Torschütze, dann Ersatzkeeper und zum Schluss die Ampelkarte,

Am 4. Oktober, dem siebten Spieltag der Landesligasaison 2020/21 schoss Müller die Gastgeber gegen den SC Offenburg zunächst in Führung (10.). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verletzte sich Ulms Schlussmann Erwin Janzer am Ellenbogen und fiel nach der Pause verletzt aus.

Da erst einmal kein Ersatzkeeper zur Verfügung stand, ging Müller ins SV-Tor und hielt seinen Kasten sauber, bis Jan Litsch nach dem 3:1-Sieg der zweiten Mannschaft in Haueneberstein am Münzwald eintraf (58.). Müller wechselte wieder ins Feld und handelte sich in der Nachspielzeit beim 3:2-Sieg noch eine Ampelkarte ein.

Bis in die C-Jugend Torwart in Scherzheim

„Bis in die C-Jugend war ich Torwart“, bei den Bambinis noch in Scherzheim, ab der E-Jugend dann in Ulm. Nach der Verheilung eines Armbruchs kehrte Steven aber nicht mehr ins Tor zurück.

„Seither bin ich Stürmer.“ Und trotz sicher verlockender Angebote aus der Verbands- und auch Oberliga immer noch am Münzwald. „Schon in der Jugend und bis auf die vergangene Saison – es ging ja immer aufwärts: A Süd, Bezirksliga, Landesliga. Und wir sind hier nicht nur eine Mannschaft, sondern ein Freundeskreis.“

Mit vielen Teamkollegen schon lange befreundet

Zum Beispiel mit Kapitän Manuel Friedmann, Jonathan Wisser oder den derzeit am Kreuzband verletzten Teamkollegen Oliver Ernst und Alexander Janzen spielt Müller seit der Jugend zusammen. „Das zeichnet uns ja auch aus“, sagt Ulms Trainer Fabian Ernst. „Die Jungs sind schon immer da“, und leisten natürlich auch ihren Beitrag zu Stevens Torerfolgen.

Fünferpack gegen den FV Ötigheim

Am vergangenen Sonntag, beim 6:4-Sieg des letztjährigen Landesligisten beim 22/23-Bezirksliga-Vize FV Ötigheim, „müllerte“ es fünfmal! Nur einmal zuvor habe er einen Fünferpack schnüren können – wann genau, erinnert sich Müller nicht mehr, aber es sei noch in der Kreisliga A gewesen, bei einem 9:2-Sieg gegen Baden-Oos.

Mit jetzt schon zehn Treffern klingt sein persönliches Saisonziel, „30 habe ich angepeilt“, durchaus realistisch. 2014 hat er es schon mal auf 35 Treffer in 23 Spielen geschafft und sich damit den BT-Torjägercup geholt. Und mit der Mannschaft? „Natürlich wollen wir oben mitspielen. Der sofortige Wiederaufstieg ist aber kein Thema.“