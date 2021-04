Nachdem in Rastatt trotz Verbots rund 150 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen durch die Straßen gezogen sind, hat das Landratsamt die Regeln für die Demo in Ottersweier nochmal klar abgesteckt.

199 Teilnehmer sind am Sonntag angemeldet

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt hat eine Maskenpflicht für die Demonstration an diesem Sonntag, 11. April, in Ottersweier verhängt. Dies teilte das Landratsamt Rastatt mit.

Bei der Veranstaltung unter dem Titel „Nein zur Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte – Ja zum Ende der Pandemie“ muss demnach eine medizinische Maske bei der Auftaktkundgebung, beim Demonstrationszug, bei der Zwischen- und bei der Abschlusskundgebung getragen werden.

Das Gesundheitsamt begründet die Anordnung mit der diffusen Infektionslage im Landkreis Rastatt sowie der weiterhin hohen Sieben-Tages-Inzidenz.

Veranstalter melden 199 Teilnehmer in Ottersweier an

Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung stelle einen wichtigen Baustein des Infektionsschutzes dar, heißt es in der Begründung weiter. Die Veranstalter haben für die Demonstration 199 Teilnehmer angemeldet.

Bereits am Vortag hatte das Gesundheitsamt eine ähnliche Demonstration in Rastatt untersagt, bei der rund 1.000 Teilnehmer angekündigt worden waren, da die Infektionslage in der Kreishauptstadt noch deutlich verschärfter ist als im restlichen Landkreis.

Trotz des gerichtlich bestätigten Verbots hatte sich eine aus mehreren Hundert Personen bestehende Gruppe im Hof der Anne-Frank-Schule eingefunden und dort ohne Einhaltung der Mindestabstände und ohne Maske eine illegale Kundgebung veranstaltet.

Auch vor diesem Hintergrund wurde die Lage für die Demonstration in Ottersweier neu bewertet.