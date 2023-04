Es kam wie erwartet: Jürgen Pfetzer (CDU) bleibt Bürgermeister in Ottersweier. Damit geht er nun in seine vierte Amtszeit.

Der 57-Jährige erhielt in der Wahl 94,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er geht damit in seine vierte Amtszeit. Pfetzer steht seit 1999 an der Spitze der Gemeinde im südlichen Landkreis Rastatt. Sein Gegenkandidat Frank Tschany erhielt 3,5 Prozent der Stimmen. Für den 50-Jährigen aus Bühl war es die bereits neunte Kandidatur für ein Bürgermeisteramt. Unter anderem hatte er sich in Lauf, Rheinmünster und Sasbach beworben.

Die Wahlbeteiligung lag in Ottersweier bei höchst beachtlichen 44,6 Prozent. Vor acht Jahren, als Pfetzer der einzige Kandidat gewesen war, waren 34,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen.