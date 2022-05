Polizei: Das Polizeirevier Bühl ist seit April 1997 auf dem Baden-Airport vertreten. Der neue Polizeiposten „Flughafen Rheinmünster“ nahm seine Arbeit auf, ohne dass er zunächst über Räumlichkeiten verfügte. Die Renovierung der vorgesehenen Unterkunft zog sich länger hin als angenommen. 15 zusätzliche Stellen hatte das Innenministerium genehmigt. Die frisch eingestellten Kolleginnen und Kollegen wurden vorerst auf andere Revierposten verteilt.

Zoll: Der Zoll richtete sich zunächst provisorisch ein, um ab Mai 1997 mit einem Beamten pro Schicht vor Ort zu sein. Dafür wurde im Terminal ein eigener Dienstbereich abgetrennt. Bis dies soweit war, wurden die Zollformalitäten von Baden-Baden aus bewerkstelligt. Das ging so: Die Besatzung des Towers verständigte telefonisch das Zollamt in Baden-Oos, wenn sich in Söllingen ein Privatflugzeug mit Passagieren aus Drittstaaten wie seinerzeit die Schweiz, Tschechien oder Polen ankündigte.

Der Bundesgrenzschutz: Der Bundesgrenzschutz musste nicht extra anfahren, er war bereits da. Die Grenzschutzstelle Kehl stellte ab Februar 1997 einen Beamten ab, der vor Beginn des Charterflugverkehrs jedoch weit mehr mit den Vorbereitungen zur künftigen Aufgabenerfüllung befasst war als mit Kontrollfunktionen. Pech für ihn, wenn das einzig relevante Privatflugzeug am Tag just während seines Mittagessens einschwebte.