Die Mannschaften im Fußballbezirk Baden-Baden befinden sich noch mitten in der schweißtreibenden und bei der kickenden Zunft so unbeliebten Vorbereitung. Seit Samstag steht aber zumindest fest, wie der Start in die Pflichtspielsaison 2023/24 genau aussieht: Denn die Bezirksverantwortlichen um den Vorsitzenden Vito Voncina haben im Rahmen des Staffeltags der Aktiven in Bischweier die ersten Runden im Bezirkspokal ausgelost.

Als „Losfee“ fungierte Susanne Deuchler, Gattin des kurz zuvor verabschiedeten Bezirksfunktionärs Hubert Deuchler. Sie zog keinen Vergleich zweier Bezirksligisten, dafür unter anderem zwei Stadtderbys in Rastatt. So trifft die SV Niederbühl/Donau auf den OSV Rastatt und der FV Rauental auf den FV Ottersdorf.

Terminiert ist die erste Runde für den 29./30. Juli. Eine Woche später folgt am 6. August die zweite Runde. Weiter geht es mit dem Achtelfinale (4. Oktober), Viertelfinale (10. März 2024) und Halbfinale (24. April). Das Finale ist am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, geplant.

Endspieltag mit Männern und Frauen

Bezirkschef Voncina kündigte an, dass die Pokalsieger bei den Männern und Frauen am gleichen Tag und am gleichen Ort ermittelt werden. Und zwar bei einem Endspieltag auf neutralem Platz, bislang fungierte einer der Finalteilnehmer als Gastgeber.

Gesucht wird bei den Männern der Nachfolger vom FV Ötigheim, der sich Ende Mai in einem packenden Endspiel durch einen 3:1-Sieg gegen den A-Kreisligisten SV Sasbachwalden zum Pokalsieger gekrönt hatte. Durch den Triumph bescherte der FVÖ dem scheidenden Trainer Andy Brandenburg, den es zum Verbandsligisten SV Bühlertal zieht, einen Abschied nach Maß.

Vielleicht gelingt dem Bezirksligisten aber auch die erfolgreiche Titelverteidigung. Dies schaffte zuletzt die Spvgg Ottenau, die 2021 und 2022 den gläsernen Pokal in die Höhe stemmte, ehe sie sich Richtung Landesliga verabschiedete.

Titelverteidiger FV Ötigheim mit Freilos

In der ersten Runde genießt der FV Ötigheim derweil noch ein Freilos. Die Mannschaft vom neuen Trainerduo Robin Riedinger und Stefan Ochs ist als Cupsieger für die erste Runde im südbadischen Pokalwettbewerb gesetzt und trifft dort Anfang August auf den Landesligisten SV Mörsch. Im Bezirkspokal kommt es in der zweiten Runde zum Vergleich mit dem Bezirksliga-Rivalen FV Muggensturm.

Auch Finalgegner Sasbachwalden sowie die beiden weiteren Halbfinalisten SV Au am Rhein und FV Iffezheim pausieren noch in der ersten Pokalrunde auf Bezirksebene. Das Trio ist in der Qualifikation für den südbadischen Pokal gefordert.

Die Paarungen der ersten Runde (29./30. Juli) im Überblick:

FV Plittersdorf – TSV Loffenau

SV Michelbach – FV Sandweier

FV Steinmauern – VFB Gaggenau

SV Niederbühl/Donau – OSV Rastatt

FV Rauental – FV Ottersdorf

FV Haueneberstein – SG Forbach/Weisenbach

FC Frankonia Rastatt – FV Bad Rotenfels

SV Bietigheim – SG Staufenberg/Gernsbach

FC Durmersheim – FV Hörden

FC Rastatt 04 – VfR Bischweier

FC Neuweier – FCG Schwarzach

FC Varnhalt – Rastatter SC/DJK

SV Weitenung – SV Ulm

SV Mösbach – FV Ottersweier

SV Altschweier – TuS Greffern

SV Neusatz – SV Sasbach

SG Stollhofen/Söllingen – FV Gamshurst

SC Baden-Baden – VfR Achern

SG Lichtenau/Scherzheim – FC Lichtental

SG Lauf/Obersasbach – SC Eisental

TuS Hügelsheim – FSV Kappelrodeck-Waldulm

Freilose: FV Ötigheim, SV Au, FV Iffezheim, FV Baden-Oos, FV Muggensturm, FV Würmersheim, SV Sasbachwalden, SV Leiberstung, FC Ottenhöfen, VfB Unzhurst, SV Vimbuch.

Zweite Runde (6. August):