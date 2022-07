Politikerappell für Miteinander

120 Besucher bei Veranstaltung der Bürgerinitiative „Stop Deponie Oberweier“ in Gaggenau

Das Thema war heiß, das Wetter noch heißer und die Halle wegen der subtropisch suboptimalen Bedingungen nur zur Hälfte gefüllt. Rund 120 Menschen aus Oberweier und Umgebung kamen am „ersten Bürgersonntag“ zum Thema „Hintere Dollert“ in die Festhalle in Gaggenau-Oberweier.