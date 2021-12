Der Ist-Zustand: Die Deponie ist nach unten hin nicht dicht. Aus ihr dringt belastetes Sickerwasser, das aktuell in einer Umkehrosmoseanlage gereinigt wird. Das gereinigte Wasser wird in die Kläranlage transportiert, während das sogenannte Sickerwasserkonzentrat wieder in die Deponie zurückgeleitet wird. Das System ist allerdings in die Jahre gekommen.

Wie geht es weiter: Die Deponie braucht eine neue Sickerwasseranlage. Sie wird frühestens 2024, eher erst 2026 fertiggestellt werden. Die nun verabschiedete Variante sieht vor, kein Konzentrat mehr in den Deponiekörper zu leiten, sondern es extern zu entsorgen. Die Umkehrosmoseanlage bleibt in Betrieb. Außerdem wird der noch offene Deponiebereich temporär abgedeckt. So kann das zu behandelnde Gesamtsickerwasser von aktuell 18.000 Kubikmeter auf voraussichtlich 4.500 Kubikmeter reduziert werden. hu