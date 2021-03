Forbacher können sich im ehemaligen Krankenhaus kostenlos auf Corona testen lassen

In Forbach bieten bislang die Arztpraxen kostenlose Corona-Schnelltests an. Ab Dienstag kommt ein weiteres Angebot im ehemaligen Krankenhaus hinzu.

Ab 30. März bietet das Klinikum Mittelbaden im ehemaligen Krankenhaus Forbach kostenlose Corona-Schnelltests an. Bürger können sich dienstags und donnerstags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ohne vorherige Anmeldung testen lassen. Das teilt die Gemeinde Forbach mit.

Laut Pressemitteilung bieten die Ärzte Daniela Lerch-Kazakis, Eva Zink und Volker Spiegelberg in ihren Praxen bereits kostenlose Corona-Schnelltests an. Dort ist jedoch eine telefonische Terminvereinbarung notwendig.

Die Testangebote sind ausschließlich für symptomfreie Personen gedacht. Wer Symptome einer Corona-Infektion oder einer Erkältung an sich bemerkt, sollte sich an seinen Hausarzt oder eine Corona-Schwerpunktpraxis wenden.

Forbach beteiligt sich vorläufig nicht an Gernsbacher Corona-Testzentrum

Die Gemeindeverwaltung dankt der Ärzteschaft und dem Klinikum Mittelbaden für die unkomplizierte und zügige Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des örtlichen Testangebots. Angesichts steigender Infektionszahlen misst sie einem niedrigschwelligen Zugang zu Testangeboten große Bedeutung bei.

Vor wenigen Tagen hatte die Gemeinde auf Anfrage der BNN noch angegeben, sich vorläufig auf die Testangebote bei Hausärzten zu beschränken.

Aufgrund der Distanz wollte sich zunächst auch nicht an dem gemeinsamen Testzentrum der Nachbarkommunen Gernsbach, Weisenbach und Loffenau beteiligen. Dieses soll am 26. März in der Gernsbacher Stadthalle eröffnen. Einen späteren Anschluss an das Testzentrum schloss die Gemeinde jedoch nicht aus.