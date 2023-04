Live-Ticker: Wer wird Oberbürgermeister in Gaggenau?

Wird Christof Florus zum dritten Mal zum Oberbürgermeister von Gaggenau gewählt oder siegt einer seiner drei Herausforderer? Das haben am Sonntag, 2. April, rund 23.380 Wahlberechtigte in der Hand.

Auf den Stimmzetteln stehen insgesamt vier Kandidaten um das höchste Amt der Großen Kreisstadt: Christof Florus (parteilos, amtierender Oberbürgermeister von Gaggenau seit 2007), Sven Kimmig (parteilos, Metallbauer), Michael Pfeiffer (parteilos, amtierender Erster Beigeordneter der Stadt Gaggenau seit 2015) und Savas Turanci (parteilos, Friseurmeister).

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, wird drei Wochen später, am Sonntag, 23. April, noch einmal gewählt.

Wie voll ist es am späten Nachmittag in den Wahllokalen? Läuft die Auszählung in den Wahlbezirken reibungslos? Wer hat die Nase vorn und wie sind die Reaktionen auf die Zwischenergebnisse? Darüber berichtet die Redaktion direkt vor Ort mit einem Live-Ticker.

Ab 17 Uhr sind die Redakteurinnen Swantje Huse und Anna Strobel für unsere Leser unterwegs und berichten online von der Wahl.