Wahlforum von BNN und BT: Welche Fragen haben Gaggenauer an die OB-Kandidaten?

Wer wird Oberbürgermeister in Gaggenau? Drei Bewerbungen um den Chefsessel im Rathaus gibt es derzeit. Im gemeinsamen Wahlforum von BNN und BT fühlen wir den Kandidaten am 15. März auf den Zahn.

In einem Monat – am Sonntag, 2. April – haben die Gaggenauer die Wahl: Dann geht es darum, wer in den kommenden acht Jahren die Geschicke der Großen Kreisstadt lenken wird. Kann Amtsinhaber Christof Florus die Gaggenauer erneut von sich überzeugen oder muss er einem seiner Herausforderer Platz machen?

Vor dem Urnengang gibt es am Mittwoch, 15. März, ein BNN-BT-Forum zur OB-Wahl in der Jahnhalle. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Gesprächsrunde mit den Kandidaten um 19 Uhr. Die GroKaGe Gaggenau sorgt für Getränke.

Moderiert wird der 90-minütige Abend von Swantje Huse und Thomas Senger, die das lokalpolitische Geschehen in Gaggenau für BT und BNN aufmerksam und kritisch journalistisch begleiten.

Gaggenauer Kandidaten stellen sich den Fragen der Leser

Noch bis Montag, 6. März, um 18 Uhr, läuft die Bewerbungsfrist. Bisher haben außer Florus, der bereits seit 16 Jahren Oberbürgermeister ist, zwei weitere Kandidaten ihre Bewerbung eingereicht: Michael Pfeiffer, der gerade erst im Amt des Beigeordneten und damit Stellvertreters von Florus bestätigt wurde.

Und der Metallbauer und Jugendfußballtrainer Sven Kimmig (alle parteilos). Der Friseurmeister Savas Turanci sammelt aktuell noch die nötigen Unterstützer-Unterschriften für eine Bewerbung.

Noch gibt es keinen öffentlichen Wahlkampf. Amtsinhaber Florus setzt auf seine tägliche Arbeit im Rathaus als Werbemittel. Sven Kimmig hat auf Facebook eine eigene Gruppe eröffnet, in der er sich den Fragen der Nutzer stellt. Allein Michael Pfeiffer kündigt „Bürgertreffen“ an. Einen klassischen Haustürwahlkampf oder Infostände plant derzeit keiner der drei Kandidaten.

Gemeinsames Wahlforum zur Gaggenauer OB-Wahl von BNN und BT in der Jahnhalle

Damit sich die Gaggenauer dennoch ein Bild von allen Bewerbern machen können, stellt unsere Redaktion alle Kandidaten ausführlich vor. Neben den gedruckten Porträts können unsere Leserinnen und Leser demnächst auch Videos auf unserer Homepage abrufen. Sie sollen die private Seite der Bewerber beleuchten.

Angesichts der jüngsten Vorfälle mit brennenden Autos und prügelnden Jugendlichen wird es an diesem Abend um die Themen Jugend und Sicherheit in Gaggenau gehen.

Aber auch die zunehmenden Leerstände in der Innenstadt und die Frage nach zukunftsfähigen Konzepten für den Einzelhandel werden eine Rolle spielen. Genauso soll der Blick auf die Belange von Familien und Senioren gerichtet werden.

Schreiben Sie uns

Nicht zu kurz kommen sollen natürlich auch weitere Themen, die den Gaggenauern unter den Nägeln brennen. Deshalb sammelt die Redaktion bereits jetzt Ihre Fragen an die Kandidaten. Wenn Ihnen also ein Thema besonders am Herzen liegt, schreiben Sie uns bitte mit dem Stichwort „OB-Wahlforum“ eine Mail an redaktion.gaggenau@bnn.de oder per Post an Redaktion BT/BNN, Hauptstraße 27, 76571 Gaggenau. Einsendeschluss ist Montag, 13. März.

Auch unmittelbar vor Beginn des OB-Wahlforums gibt es die Möglichkeit, Fragen zu notieren. Eine Auswahl davon wird den Kandidaten im Laufe des Abends gestellt werden.

Acht Tage nach dem gemeinsamen Wahlforum von BNN und BT findet dann die öffentliche Kandidatenvorstellung um 19 Uhr ebenfalls in der Jahnhalle statt. Am 2. April haben die Gaggenauer dann die Wahl.

Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird drei Wochen später, am 23. April, erneut gewählt. Hier reicht dann die einfache Mehrheit, um ins Gaggenauer Rathaus einzuziehen.

Anmeldung

Wer beim gemeinsamen Wahlforum von BNN und BT in der Jahnhalle dabei sein möchte, der kann sich unter folgender E-Mail-Adresse anmelden: gs.gaggenau@badisches-tagblatt.de. Eine Anmeldung ist auch direkt in unserer Geschäftsstelle in der Hauptstraße 27 in Gaggenau möglich.