Der Einzelhandel und seine Kunden im Ortenaukreis müssen sich von diesem Donnerstag an auf weitere Einschränkungen einstellen. Da die 7-Tages-Inzidenz an drei Tagen hintereinander die Grenze von 150 überschritt, ist nach Angaben des Landratsamt vorerst kein Click&Meet mehr möglich.

Das Robert-Koch-Institut hat an diesem Dienstag eine 7-Tage Inzidenzwert von 158 für den Ortenaukreis festgestellt. Damit hat der Ortenaukreis den Schwellenwert von 150 an drei Tagen in Folge überschritten.

Nach der aktuell gültigen Bundes-Notbremse ist somit die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung, das sogenannte Click&Meet, nicht mehr erlaubt. Click&Collect, also die Abholung bestellter Waren vor Ort, sowie Lieferdienste sind weiterhin möglich.

Der Ortenaukreis hat dazu seine Städte und Gemeinden informiert und eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht. Die Regelungen treten am übernächsten Tag der Bekanntmachung in Kraft und gelten damit ab Donnerstag, 29. April.

Diese Regelung tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 150 liegt. Lockerungen treten dann am übernächsten Tag wieder in Kraft.

36 neue Covid-19-Fälle im Ortenaukreis

Die 36 vom Gesundheitsamt des Ortenaukreises am Montag an das das Landesgesundheitsamt übermittelten und bestätigten neuen Covid-19-Fälle im Ortenaukreis stammen aus Biberach (2), Ettenheim (1), Friesenheim (4), Hausach (1), Hofstetten (1), Kappelrodeck (2), Kehl (2), Kippenheim (1), Lahr (7), Oberkirch (6), Offenburg (6), Renchen (1), Schutterwald (1) und Wolfach (1).