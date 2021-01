Wenn man sich allein schon die Vorhaben anschaut, die in der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten verabschiedet worden sind, lässt sich diese Aussage nachvollziehen und natürlich noch ergänzen. Zu den großen Projekten gehören das Kultur- und Tagungszentrum in der Illenau mit dem Einzug der Musikschule, auf den Illenauwiesen die Reithalle, der IT-Campus und der Park am Mühlbach, danndie Neugestaltung von Rathausplatz und Marktplatz, die Bebauung der Lammbrücke sowie die Vorhaben, die bereits im Entstehen sind und Wohnraum sowie neue öffentliche Plätze bringen. Und natürlich der Klinik-Neubau. Ich glaube schon, dass all das ein richtig großer Schritt nach vorn ist für Achern.