Etwa 50 Demonstranten entlang der B3

Querdenker-Demonstranten in Achern fordern „Schluss mit der Fake-Pandemie“

Rund 50 Querdenker haben am Samstag in Achern an der alten B3 mit Schildern gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Argumente der Demonstranten waren dabei teilweise sehr abenteuerlich.