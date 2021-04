Jannate Hammerstein ist Diplom-Pädagogin. Studiert hat sie in Düsseldorf und Münster mit den Schwerpunkten Entwicklungshilfe und Strategien des Women Empowerment. Bevor sie 2014 die Stelle für Kriminalprävention beim DRK in Kehl übernommen hat, hatte sie im Saarland die Projektleitung des deutsch-französischen Freiwilligendienstes und des Weltwärts-Programms mit afrikanischen Partnerländern inne. Interkulturalität und Mehrsprachigkeit bringt sie als Tochter einer marokkanischen Mutter und eines deutschen Vaters von Kindesbeinen an mit. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern in Kanada; später lebte sie mit ihrer Familie in Düsseldorf. Seit 2014 wohnt sie mit ihrer Frau in Straßburg. red