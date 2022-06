Bürgermeisterwahl in Lauf: Frank Tschany verrät seine Lieblingsorte

Am 10. Juli wählt die Gemeinde Lauf einen neuen Bürgermeister, die Redaktion hat den Kandidaten vorab schnelle Fragen zum Kennenlernen gestellt. Heute: Frank Tschany.

Fünf Bewerber wollen in Lauf Bürgermeister werden, aber wer sind die Kandidaten eigentlich persönlich?

Um das herauszufinden, hat die Redaktion sich mit ihnen an ihren Lieblingsplätzen in Lauf getroffen und ihnen dort schnelle Fragen gestellt. Heute: Frank Tschany.

Der 49-Jährige lebt in Bühl, ist als Zeitungszusteller sowie selbstständig im Hausmeister- und Reinigungsbereich tätig. Bei der Wahl am 10. Juli tritt er parteilos an.

Ein Lieblingsort in Lauf: Die Neuwindeckhalle

Frank Tschany Jugenderinnerungen sind ein Grund, warum Frank Tschany die Laufer Neuwindeckhalle als einen Lieblingsplatz ausgesucht hat: „Ich kenne den Ort von früher, war mit 18, 19 Jahren oft hier, wenn zum Beispiel die „Night Kings“ hier aufgetreten sind“, sagt Tschany. Auch heute wünsche er sich mehr Angebote für junge Menschen.

Ein Lieblingsort in Lauf: Der Jugendtreff

Tschany Das alte Laufer Rathaus mit unter anderem Jugendtreff und Familienzentrum hat Tschany als weiteren Lieblingsort ausgewählt. Als möglicher Bürgermeister wolle er sich für ein neues Konzept für die Jugend einsetzen, zu dem er Angebote vom Musikfest über Konzerte bis zu Weihnachtsfeiern zählt, zudem Sportangebote für Jugendliche.

Mein Berufswunsch als Kind

Tschany Als Kind habe er immer zwei Wünsche gehabt: Polizist und, tatsächlich, Bürgermeister. „Der Polizist steht für Gerechtigkeit, der Bürgermeister setzt sich für die Menschen ein“, so Tschanys Gedanke damals.

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen

Tschany Zeitschriften liest Frank Tschany am liebsten, in jüngeren Jahren waren es vor allem Comics.

Diese Berühmtheit würde ich gern treffen

Tschany „Ich bin mit der Musik von Elvis Presley aufgewachsen, ihn hätte ich gern getroffen“, sagt Tschany.

Das nehme ich mit ins Bürgermeisterbüro

Tschany Neben einem Bild seiner Frau – „selbstverständlich“, wie er sagt – würde Tschany im Büro auch ein besonderes Interesse verewigen: ein Foto seiner Schafe, denn die züchtet der Tierfreund privat.

Das mache ich nach dem Wahlsieg zuerst

Tschany „Am Abend würde ich die anwesenden Bürger zu einem Getränk einladen, um mich zu bedanken“, sagt Frank Tschany. Danach wolle er Stück für Stück sortieren, welche Dinge am dringendsten anzugehen seien, „das geht natürlich nicht alles an einem Tag“, sagt er, „aber ich hätte mich natürlich nicht beworben, wenn ich mir das nicht zutrauen würde“.

Diese drei Worte beschreiben mich

Tschany Mit nicht ganz drei Worten, aber einem kurzen Satz beschreibt Tschany sich selbst: „Gut zu anderen Menschen“.

Meine drei wichtigsten Anliegen für Lauf

Tschany Weil immer mehr bebaut werde, will Frank Tschany sich für mehr geschützte und naturbelassene Flächen einsetzen. „Gleichzeitig soll es, wenn gebaut wird, auch mehr bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit weniger Geld geben.“ Drittes Anliegen wäre ihm ein kleines Geschäft mit günstigen Lebensmitteln analog zu den Tafeln in Achern und Bühl – nur dorthin können nicht jeder Bedürftige fahren.

Umzug für das Amt?