Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Lauf stehen fest

Fünf Kandidaten haben ihre Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Lauf abgegeben. Am Montag ist die Frist dafür zu Ende gegangen, ein Bewerber kam noch am Vormittag dazu.

Ein weiterer Kandidat für das Bürgermeisteramt in Lauf ist am Montag noch dazugekommen, bevor am Abend um 18 Uhr die Bewerbungsfrist zu Ende gegangen ist. Neu im Feld ist damit Detlef Franz, ehemals Stadtrat für die Grün-Alternative Liste (GAL) in Bühl.

Somit können die genau 3.319 wahlberechtigten Laufer Bürger am Sonntag, 10. Juli, entscheiden, ob sie ihre Stimme einem von vier Männern oder einer Frau geben möchten.

Der Gemeindewahlausschuss tagt an diesem Dienstagabend und wird dann auch einen Termin für die öffentliche Kandidatenvorstellung festlegen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

3.319 Laufer sind stimmberechtigt

Detlef Franz wohnt seit zwei Jahren in Lauf, zuvor lebte er in Kappelwindeck. Derzeit studiert der 58-Jährige in den letzten Zügen Verwaltungswissenschaft – wie schon einmal in der Vergangenheit, damals habe er das Studium aber nicht beendet. „In der Zwischenzeit hatte ich verschiedene Berufstätigkeiten im Verwaltungsbereich“, sagt Franz, unter anderem habe er ein Informationssystem für Techniker aufgebaut.

Politisch war er Geschäftsführer der Bühler Grün-Alternativen Liste sowie von 2004 bis 2009 deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Parteilich sei er aber nicht gebunden und auch kein Mitglied der Grünen, betont Franz im Gespräch. „Auf die Wahl in Lauf haben mich Freunde aufmerksam gemacht. Ich freue mich, dass ich sozusagen zur Bewerbung aufgefordert worden bin.“

Ein Hauptthema seines Wahlkampfs werde die angedachte Bebauung des Hörth-Areals sein, die für viel Unmut gesorgt hatte; es sei wichtig, die Ortsmitte zu überplanen. Zweitens müsse Lauf „enkeltauglich werden“, so Franz, „und dabei denke ich auch an die Senioren“.

Erster Name auf dem Stimmzettel ist Thomas Gerth, der als Hauptamtsleiter bereits im Rathaus von Lauf beschäftigt ist. Seit neun Jahren in dieser Funktion, habe er die Gemeinde bereits gut kennengelernt, sagt der 37-Jährige, der in Achern wohnt.

Als zweite Bewerberin hat Bettina Kist ihren Hut ins Rennen geworfen. Die 46-Jährige aus dem benachbarten Ottersweier-Haft ist Finanzprüferin der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg und war zuvor unter anderem Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Lauf.

Dritter Kandidat ist Frank Tschany, der in Bühl lebt und als Zeitungszusteller sowie selbstständig im Hausmeister- und Reinigungsbereich tätig ist. Der 49-Jährige war zuvor bereits bei der Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Schwanau angetreten.

Als Vierter hat Markus Benkeser aus Lauf seine Unterlagen abgegeben. Der 44-Jährige verantwortet bei der Stadt Bühl unter anderem den Aufbau eines Klimaschutzkonzepts, das kommunale Energiemanagement und den Breitbandausbau über Baden.net.

Alle Kandidaten wollen die Nachfolge von Oliver Rastetter (CDU) antreten, der sich, wie berichtet, gegen eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Lauf entschieden hat. Seine Zeit als Rathauschef endet am 30. September. Bis zu diesem Tag wolle er sich „mit all meiner Kraft zum Wohl der Gemeinde Lauf einbringen“, so Rastetter.

Sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, weil keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat, wäre der Termin am Sonntag, 24. Juli.