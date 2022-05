Bürgermeisterwahl in Lauf: Zweite Kandidatin gibt Bewerbung ab

Jetzt sind es offiziell schon zwei: Das Kandidatenfeld für die Bürgermeisterwahl in Lauf am 10. Juli füllt sich. Weitere mögliche Bewerber haben bereits ihr Interesse geäußert.

In die Bürgermeisterwahl in Lauf kommt Schwung: Jetzt hat sich eine weitere Kandidatin gemeldet. Bettina Kist hat am Freitagmorgen ihre Bewerbung im Rathaus abgegeben. Als Erster hatte bereits im März der Laufer Hauptamtsleiter Thomas Gerth seine Unterlagen eingereicht.

Markus Benkeser aus Lauf hatte kürzlich angekündigt, über eine Bewerbung nachzudenken, ebenso wie ein weiterer möglicher Kandidat, der dieselbe Überlegung bereits gegenüber der Redaktion geäußert hat. Bei der Wahl am 10. Juli wird ein Nachfolger für Bürgermeister Oliver Rastetter gesucht.

Der Amtsinhaber hatte im Januar bekannt gegeben, dass er nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten will. Rastetter war 2006 als einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt worden. Seine Entscheidung war für Viele überraschend gekommen.

Das sagt auch die zweite Bewerberin, die aus der direkten Nachbarschaft von Lauf kommt: Bettina Kist (46) lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Ottersweier-Haft. Die gebürtige Bühlerin war von 2013 bis 2021 Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Lauf, kennt die Gemeinde aber schon seit ihrer Kindheit, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Seit dem vergangenen Jahr ist Bettina Kist Finanzprüferin der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg.

Nach dem Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin in Kehl war Kist zunächst als Direktionsassistentin im Kreiskrankenhaus in Kehl und danach als Sachgebietsleiterin der Beschaffungs- und Organisationsabteilung im Kreispflegeheim Hub beschäftigt.

Anschließend war sie mehr als 19 Jahre in der Kämmerei der Gemeinde Bühlertal tätig, davon sieben Jahre als Kämmerin. Gleichzeitig war sie Geschäftsführerin der Netzgesellschaften Bühlertal, Ottersweier und Lauf sowie Bevollmächtigte des Wohnungseigentumsverwalters für das Seniorenzentrum Bühlertal.

Bewerbungsschluss in Lauf ist am 13. Juni

„Es ist seit einigen Jahren ein Herzenswunsch von mir, meine berufliche Erfahrung und Kompetenz sowie meine Energie als Bürgermeisterin einzubringen“, sagt Kist. In der Freizeit ist sie Kassiererin im Musikverein Neusatz, Stiftungsrätin der Seelsorgeeinheit Ottersweier sowie Mitglied im Fundraising-Team zur Sanierung der Pfarrkirche in Neusatz.

Bis Montag, 13. Juni, um 18 Uhr haben weitere Kandidaten Zeit, ihre Bewerbung abzugeben. Sollte noch einmal gewählt werden müssen, wäre das am Sonntag, 24. Juli, der Fall. Die Amtszeit von Oliver Rastetter endet am 30. September. Er spüre „den Wunsch nach Veränderung“, hatte er im Januar bekannt gegeben. Zuletzt war spekuliert worden, ob Rastetter Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Muggensturm werden möchte, die ebenfalls am 10. Juli wählt. Das hat der 42-Jährige bislang nicht ausgeschlossen.

Lauf ist in diesem Jahr eine von mehreren Gemeinden im Ortenaukreis, in denen ein neuer Rathauschef gewählt wird. Nach Rust, Kehl, Biberach und Durbach stehen im Herbst die Bürgermeisterwahl in Wolfach sowie die Wahl der Beigeordneten in Offenburg an. In Schwanau müssen die Bürger unterdessen ihre Stimme ein weiteres Mal abgeben: Der gewählte Bewerber Alexander Schindler wird sein Amt nicht antreten.

Termine für Bürgergespräche mit Bettina Kist sind am Samstag, 21. Mai, von 8.30 bis 12.30 Uhr vor dem Edeka-Markt Droll, am Montag, 23. Mai, 18 Uhr, im Gasthaus Rebstock, Freitag, 27. Mai, 16 Uhr bei der Spitzbuckel Brauwerkstatt Bäuerle, Montag, 30. Mai, 19 Uhr in der Alten Trotte, Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr im Schlosskeller und Montag, 20. Juni, 19 Uhr in der Sportgaststätte des SV Lauf.