Eine Tankstelle in Offenburg hat ein Mann am Samstagabend mit einem Messer bewaffnet ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Eine Tankstelle in Offenburg hat ein unbekannter Mann am späten Samstagnachmittag, gegen 23.20 Uhr überfallen. Die Polizei teilte mit, dass er mit einem Messer bewaffnet mehrere hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten der Marke Lucky Strike erbeutete. Er flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

Der Mann floh in Richtung Bahnhof

Zeugen beschreiben den Mann als ungefähr 25 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine dunkle Trainingshose und Sportschuhe. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit rötlich-brauen Trageriemen mit sich. Die Ermittler bitten Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.