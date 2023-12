„Eigentlich haben wir ja Winterpause. Aber wenn ich in meinen Terminkalender schaue, sieht es nicht danach aus“, sagt Margit Langer und lacht. In der Tat, im Spätherbst und Winter ist es im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach eigentlich ruhiger. Aber angesichts des 60. Geburtstags laufen die Planungen für das Jahr 2024 auf Hochtouren, so die Geschäftsführerin im Gespräch mit dieser Redaktion.

1964 ging es offiziell los. Seither hat sich viel getan, und nach Corona strömten 2023 auch die Besucher wieder in großer Zahl. Jüngster Zuwachs im Reigen der in Gutach gezeigten, historischen Häuser ist das Ortenauhaus. Seit 1973 gehört die Einrichtung zum Ortenaukreis.

„Das Ortenauhaus stand im Zentrum der Saison 2023“, sagt Langer. Rund vier Jahre dauerte es, bis das 250 Jahre alte Fachwerkgebäude aus dem malerischen Weinort Durbach endlich auf dem Museumsgelände stand und am 2. Juli 2023 für die Besucher öffnen konnte.

Rückblende: Im Januar 2019 machte sich eine Museumsdelegation nach Durbach auf, um das für die Weinbauregion Baden historisch bedeutsame Gebäude erstmals zu besichtigen. „Wir waren sofort begeistert“, so Langer. Von Baden nach Württemberg und zurück.

Auch ein Weinberg gehört zum Ortenauhaus

So lässt sich der Weg dieses Glücksfalls für die Hausforschung beschreiben, der, zerlegt in transportierbare Teile, bei der Jako Baudenkmalpflege (Rot an der Rot/Landkreis Biberach) fachkundig restauriert wurde. In den nächsten Monaten erhält das Ortenauhaus noch seine Außenanlagen. Dazu gehört auch ein kleiner Weinberg.

Nach dem ersten Neuzugang, dem Effringer Schlössle, ist das Ortenauhaus Teil zwei der Trilogie der Erweiterung des beliebtesten Freilichtmuseums Baden-Württembergs um regionaltypische Häuser. Teil drei bildet ein Vierseithof aus dem Raum Freudenstadt. Doch das ist eine andere Geschichte.