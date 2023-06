Das Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach steht auf der deutschen Museumshitliste weit oben. In dieser Saison können sich die Besucher wieder auf ein vielseitiges Programm freuen.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Gutach strebt mit großen Schritten seinem 60. Geburtstag entgegen. Im Jahr 2024 feiert eine der beliebtesten Einrichtungen ihrer Art ihr rundes Wiegenfest. Dass der Sechziger Event-Qualität bekommt, wurde schon bei der Museumsbilanz deutlich, die Geschäftsführerin Margit Langer und der wissenschaftliche Leiter Thomas Hafen in der Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses des Ortenaukreises vorstellten. Doch auch im Jahr 2023 wartet das Museum mit einem gewohnt vielfältigen und ansprechenden Programm auf.

Einen Einblick in das traditionelle Bauhandwerk erhalten die Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, 25. Juni. „Heimatland clever!“ lautet der Titel der freien Sonderführung. In Begleitung von Zimmermann Martin Obert erfahren die Museumsgäste um 11 Uhr allerhand Wissenswertes über die Architektur der historischen Schwarzwaldhäuser.

Dabei verrät der Museumsmitarbeiter auch Tricks und Kniffe der Konstrukteure, die bei der besonderen Bauweise der überwiegend aus Holz bestehenden Gebäude angewendet wurden, so eine Pressemitteilung des Freilichtmuseums.

Zimmerleute stellen Handwerk vor

Passend dazu sind von 11 bis 17 Uhr Zimmerleute aus Hammereisenbach zu Gast und stellen ihr traditionelles Handwerk vor. Die Besucher können bei der Arbeit mit Breitbeil und anderen historischen Geräten zusehen und den Männern Fragen rund um die alten Techniken der Holzbearbeitung stellen. „Schwarzwälder Hirsche“ können Familien mit Kindern an diesem Tag in der Offenen Werkstatt für Familien von 11 bis 16 Uhr bauen. Mit Unterstützung des museumspädagogischen Teams gestalten sie aus Holz eine Marionettenfigur in Form eines Hirschs.

Bereits zum zweiten Mal bietet das Museum den Workshop Bürstenbinden an. Die Bürstenbinderin Brigitte Rösch aus Blumberg gibt am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 13 Uhr ihr Wissen bei der Herstellung eines Handfegers aus Rosshaar weiter. Dabei lernen die Kursteilnehmer ebenso, welche Bürste für welchen Schmutz geeignet ist. Dieser Kurs eignet sich neben Erwachsenen ebenso für Jugendliche ab 14 Jahren.

Und es geht noch weiter. Rund um den Käse dreht sich ein Workshop am Samstag, 1. Juli. Aus ihrem Erfahrungsschatz gibt Berit Hohenstein-Rothinger aus Oberwolfach von 10 bis 14.30 Uhr alle wichtigen Informationen zu Herstellung, Pflege und Reifung von Weichkäse an die Kursteilnehmer weiter. Bunt wird es im Workshop mit Andrea Kronenwitter aus Gutach. Mit Sachkenntnis und praktischen Tipps leitet sie am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 17 Uhr zum Einfärben von Sockenwolle an.

Für Workshops ist Anmeldung nötig

Dabei vermittelt sie den Zugang zu unzähligen Farbkreationen, die beim Färben von Textilien mit Naturmaterialien möglich sind. Die Teilnehmenden sollten Haushaltshandschuhe, alte Kleidung oder eine Schürze mitbringen. Eine Anmeldung für die Workshops ist unter Telefon (0 78 31) 46 79 35 00 erforderlich. Die Kurse sind nicht kostenlos. In der Kursgebühr sind der Museumseintritt und die Parkgebühr enthalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Kursen sind unter www.vogtsbauernhof.de zu finden.

Die Saison 2023 begann am 26. März und dauert noch bis zum 5. November. Eine Veranstaltung wirft inzwischen große Schatten voraus. Es handelt sich um die Eröffnung des Neuzugangs, des Rebhauses. Das wurde im Jahr 1775 erbaut und stammt aus Durbach. Nach aufwändiger Restaurierung in einem Fachbetrieb wird es am Sonntag, 2. Juli, eröffnet mit einem Fest und viel Politprominenz eröffnet. Ab 13 Uhr können die Besucher den Neuzugang anschauen. Bis 13 Uhr spielt die Trachtenkapelle Durbach, von 14 bis 15 Uhr die Dixie-Band Yellow Mellow Dixie Fellows, ist den Internetseiten des Museums zu entnehmen.

Geschäftsführerin Langer sprach deshalb in der Ausschuss-Sitzung von einem „Meilenstein in der Weiterentwicklung des Museums“. Rund 2,6 Millionen Euro kostete das Projekt. Das Rebhaus ermöglicht dem Freilichtmuseum buchstäblich das Beackern eines neuen, allerdings untrennbar zum Ortenaukreis gehörigen Themas: Den Weinbau.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum hatte seine Geburtsstunde im Jahr 1964. Träger war der damalige Landkreis Wolfach. Der hatte sich auf die Fahnen geschrieben, den mächtigen Vogtsbauernhof zu restaurieren und damit für die Nachwelt zu erhalten. 1973 kam das Museum in die Obhut des nun 50 Jahre alten Ortenaukreises. Im Lauf der Jahrzehnte gesellten sich immer mehr wertvolle Häuser zum Urvater. Die jüngsten sind das „Schlössle“ von Effringen und nun das Rebhaus (Ortenauhaus) aus Durbach.