Live-Ticker: Wer wird neuer Bürgermeister von Sasbach?

4.368 Sasbacher haben es an diesem Sonntag in der Hand: Wer soll ihr neuer Bürgermeister werden? Dabei stehen die Wahlberechtigten vor so viel Auswahl wie selten: Sieben Kandidaten haben sich in den vergangenen Wochen vorgestellt.

Zwei Frauen und fünf Männer wollen Nachfolger von Gregor Bühler werden, der seit Anfang März Oberbürgermeister in Oberkirch ist.

Wie ist die Stimmung in Sasbach? Wer überzeugt die Wähler am meisten von sich – oder muss am 2. April noch einmal gewählt werden? Und wie reagieren Kandidaten, Wähler und Lokalprominenz auf die Ergebnisse des Abends?

Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl in Sasbach

Die BNN tickern ab 17.30 Uhr live über die Bürgermeisterwahl in Sasbach.