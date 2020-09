2.000 Jungfische in jedem Frühjahr

Forellen sichern Familie Doll aus Sasbachwalden die Existenz

Die Familie Doll ist seit 1660 Hofbesitzer auf dem Hagenberg in Sasbachwalden. Ihre Forellen werden in der Straußwirtschaft dem Kudnen serviert. Doch das so wichtige Quellwasser wird durch die Hitze immer knapper.