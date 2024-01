Am Freitag wird Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Offenburg zu Grabe getragen. Doch seine einst enge Weggefährtin Angela Merkel hat abgesagt. Das führt zu Spekulationen.

Wolfgang Schäubles langjährige politische Gefährtin Angela Merkel (beide CDU) kommt nicht zur Beerdigung an diesem Freitag nach Offenburg. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf das Büro der ehemaligen Bundeskanzlerin. Eine Auskunft, die teils für Überraschung sorgt.

Schließlich waren die beiden Ausnahmepolitiker Wolfgang Schäuble und Angela Merkel über Jahrzehnte eng verbunden, seit der Badener in seiner Eigenschaft als CDU-Vorsitzender die junge Ostdeutsche zu seiner Generalsekretärin machte. Das war 1998 und der Rest ist deutsche Zeitgeschichte.

Die Bundeskanzlerin und ihr wichtigster Minister: Merkel und Schäuble prägten die beiden über viele Jahre das Regierungshandeln in Berlin. Am 26. Dezember war Schäuble im Alter von 81 Jahren gestorben.

Angela Merkel begründet ihr Fehlen in Offenburg mit Staatsakt

Als Grund für das Fehlen der politischen Weggefährtin bei der Trauerfeier des verstorbenen CDU-Politikers nennt das Büro von Angela Merkel den Berichten zufolge die zweite Trauerveranstaltung. Merkel werde aber beim Staatsakt für Schäuble am 22. Januar in Berlin dabei sein, hieß es.

Eine Sprecherin teilte laut „Bild“ mit: „Die Bundeskanzlerin a. D. möchte mit ihrer Teilnahme allein am Staatsakt zu Ehren von Bundestagspräsident a. D. Dr. Wolfgang Schäuble in Berlin, dem Ort, der wie kein zweiter für sein politisches Leben und Wirken steht, insbesondere zur Vollendung der Deutschen Einheit 1990, aber auch in den über dreißig Jahren seither, ihre Würdigung für ihn in besonderer Weise unterstreichen. Ihre Gedanken begleiten Familie Schäuble auch bei der morgigen Trauerfeier in Offenburg.“

Andere prominenten Weggefährten aus der Berliner Politik wollen allerdings durchaus auch bei der Beerdigung in Offenburg anwesend sein. So hat sich der CDU-Parteichef und Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz angekündigt, der auch beim Trauergottesdienst am Freitag ab 9 Uhr eine Rede halten soll.

Vom Gottesdienst sowie vom anschließenden Geleitzug und der Beerdigung berichten die BNN am Freitag ab 9 Uhr mit einem Live-Ticker aus Offenburg.

Beerdigung von Wolfgang Schäuble: Ministerpräsident Kretschmann kommt

Und auch ein hochrangiger Vertreter der politischen Konkurrenz hat sein Kommen angekündigt. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll in der evangelischen Stadtkirche in Offenburg ebenfalls eine Rede halten.

Dass aber Angela Merkel fehlen wird, sorgte am Donnerstag teilweise für Spekulationen. „Sind die persönlichen Verwerfungen am Ende vielleicht doch größer gewesen als gedacht?“, fragte etwa „Bild“ und spielte auf das nicht immer spannungsfreie Miteinander der beiden Machtmenschen an.

Und der „Spiegel“ bemerkte: Merkel habe den verstorbenen Schäuble zwar als ihren „politischen Lehrmeister“ gewürdigt. „Die langjährige CDU-Vorsitzende und Schäuble galten allerdings – trotz ihrer engen politischen Verbindung – nicht als private Freunde.“