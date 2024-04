Am kommenden Freitag fährt die „Voltron Nevera“ zum ersten Mal offiziell. Was die Bahn kann, was es im Park noch Neues gibt und was der Parkeintritt kostet: Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Endlich ist es so weit: In der kommenden Woche geht die neue Rekordachterbahn „Voltron Nevera“ im Europapark an den Start. Adrenalin-Junkies können sich bei der Attraktion im neuen Themenbereich Kroatien auf 1,4 Kilometer Fahrspaß freuen.

Was Park-Besucher bei der Fahrt mit der „Voltron Nevera“ in Rust erwartet

Die Bahn bietet mehrere schwindelerregende Elemente und ordentlich Beschleunigung. Wann der offizielle Starttermin ist, wer schon früher mit der Bahn fahren darf und was Besucher erwartet, hat die BNN-Redaktion hier zusammengefasst.

Wann hat die „Voltron Nevera“ ihre erste Fahrt?

Am Freitag, 26. April, hat für Achterbahn-Fans das Warten ein Ende. Dann ist die „Voltron Nevera“ für reguläre Besucher des Europa-Parks freigegeben. Zum Saisonstart hat es nicht ganz geklappt

Worauf können sich Besucherinnen und Besucher freuen?

Die neue Achterbahn ist etwa 1,4 Kilometer lang und bietet Rückwärtsfahrten, Überschläge und starke Beschleunigungen. Zu den neuartigen Elementen gehören: sieben Kopfüber-Elemente, vier steile Anstiege – darunter mit 105 Grad der steilste der Welt – und 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück.

Was sagen die Parkbetreiber?

Im Probebetrieb ist sie bereits gefahren. Vor einigen Wochen hatte der Europapark ein Video auf Instagram veröffentlicht, das die Parkchefs bei der Probefahrt zeigt . Die Macks zeigen sich von der Fahrt begeistert. „Eine Bahn, die wir so im Europa-Park noch nicht haben“, sagt Michael Mack in dem Video. Auch sein Bruder Thomas würde am liebsten noch mal fahren. Für die Familie Mack, die die neue Attraktion in den vergangenen Wochen schon mehrfach Probe gefahren haben, ist es nicht weniger als die weltbeste Achterbahn. Mit der von MACK One kreierten Bahn wolle man neue Maßstäbe im Achterbahnbau setzen, so Park-Chef Roland Mack.

Was hat die Bahn noch zu bieten?

Neben der Bahn wird der neue Themenbereich Kroatien gebaut. Am Bahnhof entsteht ein hoher Turm mit einer Kuppel, der an den früheren Wardenclyffe Tower des Erfinders Nikola Tesla (1856 bis 1943) in New York erinnern soll.

Warum wurde die „Voltron Nevera“ nicht zum Saisonstart eröffnet?

Die Rekordbahn ging bei der offiziellen Saisoneröffnung am 23. März noch nicht an den Start. Parkchef Roland Mack sagte im vergangenen Jahr, der Start für die Achterbahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ – so der komplette Name – werde zum Saisonstart 2024 angestrebt. Er wies aber schon damals auf Unsicherheiten wie Lieferengpässe für Elektronikteile hin. Parksprecher Florian Kornprobst hatte vor dem Saisonstart bekanntgegeben, dass noch intensive Testfahrten und „gestalterische Feinarbeiten“ ausstanden. Seit gut vier Wochen steht das Eröffnungsdatum am kommenden Freitag fest.

Wer darf schon früher fahren?

Mitglieder von Fan-Gruppen dürfen bei erfolgreicher Anmeldung zwei Tage früher Probe fahren – nämlich am Mittwoch, 24. April. Am selben Tag haben auch einige Pressevertreter schon Zutritt. Donnerstags, also einen Tag früher, dürfen sich Besucher mit dem ResortPass-Jahresticket zwischen 15 und 21 Uhr kostenlos zur Testfahrt anmelden. Die Plätze sind jeweils begrenzt.

Das sind weitere Neuheiten Europa-Park

Was gibt es sonst Neues im Europa-Park?

In den vergangenen Monaten wurde im Park mit Hochdruck gearbeitet. Über 1.000 Bauarbeiter waren auf insgesamt 41 Baustellen unterwegs, um die geplanten Neuerungen fertigzustellen. Das Hauptaugenmerk galt dem Themenbereich Kroatien rund um die „Voltron Nevera“. Unter anderem soll es ein interaktives Familienmuseum und mehrere Gastronomiebereiche mit einer großen neuen Eisdiele geben, in der kroatisches Eis ausgegeben wird.

Wann kommen der „Alpenexpress Enzian“ und die „Tiroler Wildwasserbahn“ zurück?

Beide Attraktionen werden, so Park-Chef Roland Mack bei der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung, am 14. Mai ihren Betrieb aufnehmen – ebenso wie der Yomi Adventuretrail, ein riesiges Klettergerüst mit Netzen und Rutschen.

Wann sind die Wartezeiten am niedrigsten?

Wer viel fahren und wenig anstehen will, kann erfahrungsgemäß im Mai und September Glück haben. Das geht aus einer Analyse der BNN hervor . Die Wartezeiten sind auch wetterabhängig. 2022 etwa war im Oktober viel Andrang. Neben der Halloween-Deko, die Besucher anzieht, war es der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ein weiterer Tipp: Wer den Europa-Park nicht am Samstag, sondern am Sonntag besucht, kann Zeit sparen.

Wo kann man virtuell anstehen?

Neben der klassischen Warteschlange gibt es auch Zugänge per reservierten Zeitfenstern (Virtual Line) sowie für Einzelfahrer (Single Rider). Auch bei der „Voltron Nevera“ kann man sich in der Europa-Park & Rulantica App einen Zeitslot mit dem Handy buchen. Ergattert man ein Zeitfenster, kann man die Warteschlange umgehen. Neben der neuen Achterbahn ist das bei der „Blue Fire Megacoaster“, der „Euro-Mir“, den „Piraten in Batavia“, der „Poseidon“, dem „Voletarium“, und der „Wodan“ möglich.

Was kostet der Eintritt?