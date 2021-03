Es gibt landesweit so genannte „Pilotpraxen“, wo dies bereits stattfindet. Die Standorte sind geheim, um keinen Impftourismus zu erzeugen, man will hier Erfahrungen sammeln, wie das im Regelbetrieb funktioniert. Das geht natürlich nicht, wenn die Praxen regelrecht überrannt werden. Doris Reinhardt, Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung, fordert nun eine Öffnung in der Prioritätenliste für Menschen zwischen 70 und 79 Jahren: „Wir brauchen jetzt Erstimpfungen“.