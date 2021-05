Ab 12. Mai

Ab Mittwoch gibt’s in Rastatt wieder Einkaufen per Click&Meet

Der Corona-Inzidenzwert in Rastatt sinkt. Zuletzt war sie an fünf Tagen in Folge unter dem wichtigen Wert 150. Das bedeutet: Ab Mittwoch, 12. Mai, ist wieder Einkaufen per Click&Meet möglich.