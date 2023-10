Bürgermeisterwahl

Vertrauensbeweis für Amtsinhaber Constantin Braun in Bietigheim

Constantin Braun bleibt in den nächsten acht Jahren Bürgermeister in Bietigheim. Der Amtsinhaber war bei der Wahl am Sonntag als alleiniger Kandidat ins Rennen gegangen. Er erhielt 96,78 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,01 Prozent.