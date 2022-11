Rastatter Weihnachtsmarkt eröffnet: Innenstadt funkelt trotz Energiekrise

Es weht endlich wieder der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein durch die Rastatter Innenstadt. An diesem Montag hat nach zwei Jahren Pausen der Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet.

Schon am Vormittag sind die ersten Besucher durch die Gänge der Buden flaniert. Am Abend eröffnete dann Bürgermeister Arne Pfirrmann den Weihnachtsmarkt. „Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, hier beginnt heute der Weihnachtsmarkt“, sagte er. Alle hätten sehnsüchtig darauf gewartet, dass es einen Weihnachtsmarkt ohne Beschränkung in dieser Stadt geben kann.

„Die allerwichtigsten Mitwirkenden des Weihnachtsmarktes sind die Besucher“, betonte Pfirrmann. Der Besuch zeige, dass die Rastatter den Markt vermisst hätten. „Überall wird von Krise geredet, davon dass wir uns auseinanderleben.“

Stadtkapelle spielt in Rastatt zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts

Was gibt es laut Pfirrmann Schöneres, als sich auf die Vorweihnachtszeit mit einem Gang über den Weihnachtsmarkt einzustimmen. Zur Eröffnung spielte traditionell die Stadtkapelle auf der Weihnachtsmarktbühne.

Der Weihnachtsmarkt ist sonntags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und samstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Trotz Energiekrise funkelt in der Innenstadt stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung und sorgt für ein ganz besonderes Flair. Dennoch verzichtet die Stadt Rastatt auf die Illuminierung des Rathauses, der Stadtkirche, des Schlosses und des Wasserturms. Es ist also fast wie immer.

Darüber hinaus wird die Schaltzeit der Beleuchtung um zwei Stunden reduziert. In diesem Jahr werden die Lichter von 15 bis 22 Uhr erstrahlen. Sonst wurde die Beleuchtung von 15 bis 23 Uhr eingeschaltet.

Pfirrmann zeigte sich begeistert darüber, dass der Weihnachtsmann für alle etwas zu bieten hat. Dabei sind in diesem Jahr etwa SWR3-Moderator Michael Spleth, Kabarettist Gunzi Heil, „The Voice“-Finalist Erwin Kintop, Saxofon-Legende Pete Tex, die Seán Treacy Band, Cris Cosmo und Danny & The Boy.

Am Donnerstag, 8. Dezember, wird am RA³-Abend „Elvis“ Eric Prinzinger auf der Bühne stehen. Und zum stimmungsvollen Abschluss des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember gibt es erneut ein gemeinsames Singen von Advents- und Weihnachtsliedern, organisiert von den Christen in Rastatt (CiR).