Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Rastatt laufen auf Hochtouren: Der Weihnachtsbaum vor dem Historischen Rathaus ist schon festlich geschmückt. Auch die Hütten für den Weihnachtsmarkt auf dem Rastatter Marktplatz stehen bereit.

Auch in diesem Jahr hält das Weihnachtsdorf umrahmt von der Stadtkirche und dem Historischen Rathaus für die Besucher winterlich-weihnachtliche Waren, kulinarische Köstlichkeiten und viele bekannte und beliebte Attraktionen bereit.

Nach der Corona-bedingten Pause 2020 war der Weihnachtsmarkt im November 2021 kurz zurückgekehrt – mit strengen Vorgaben, aber zur großen Freude der Bürger. Doch nach der Eröffnung am 22. November hielt diese Freude nur zwei Wochen lang. Dann war Schluss. Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg musste der Weihnachtsmarkt ab dem 4. Dezember 2021 vorzeitig wieder schließen.

In diesem Jahr erwarten die Besucherinnen und Besucher des Rastatter Weihnachtsmarkts 2022 endlich wieder liebevoll geschmückte Buden. Ein breites Angebot sorgt zudem für Spaß und Freude in der Vorweihnachtszeit.

Wann ist der Rastatter Weihnachtsmarkt 2022 geöffnet?

Der Weihnachtsmarkt Rastatt 2022 beginnt am 21. November 2022 und endet am 23. Dezember 2022.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Rastatt

Sonntag bis Freitag 11 bis 20 Uhr Samstag 11 bis 21 Uhr

Am Montag, 21. November, eröffnet Bürgermeister Arne Pfirrmann um 18 Uhr offiziell den Rastatter Weihnachtsmarkt. Allerdings beginnt schon um 11 Uhr beginnt der Verkauf an den Hütten. Bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, wird der Rastatter Weihnachtsmarkt mit seinen rund 35 Hütten den Besucherinnen und Besuchern allerlei Leckereien, viele attraktive Angebote und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm bieten.

Auf die Kinder warten das Kinderkarussell, die beliebte Kindereisenbahn und natürlich Geschichten von „Ludwig, die Stadtmaus“.

Was ist auf der großen Bühne auf dem Marktplatz geboten?

Dabei sind in diesem Jahr etwa SWR3-Moderator Michael Spleth, Kabarettist Gunzi Heil, „The Voice“-Finalist Erwin Kintop, Saxophon-Legende Pete Tex, die Seán Treacy Band, Cris Cosmo und Danny & The Boy.

Am Donnerstag, 8. Dezember, wird am RA³-Abend „Elvis“ Eric Prinzinger auf der Bühne stehen. Und zum stimmungsvollen Abschluss des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember gibt es erneut ein gemeinsames Singen von Advents- und Weihnachtsliedern, organisiert von den Christen in Rastatt (CiR).

Welche Attraktionen gibt es sonst noch?

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wird es auch 2022 auf dem Weihnachtsmarkt die beliebte Fotobox geben. Aufgestellt ist sie vor dem Rathaus.

Kinder dürfen sich auch auf den Wunschbaum freuen. Die gemeinsame Aktion des Diakonischen Werks Rastatt und des Stadtmarketings erfüllt Weihnachtswünsche von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Kindern – dank der großen Spendenbereitschaft der Rastatter.

Der Wunschbaum steht mit Start des Weihnachtsmarktes vor der Stadtkirche Sankt Alexander und ist mit Wunschzetteln von Kindern behängt. Wer mitmachen möchte, holt sich einen Stern, kauft das gewünschte Geschenk und gibt es im Modegeschäft Senger am Marktplatz ab, wo alle Geschenke bis zur Verteilung gesammelt werden.

Wo kann geparkt werden?

Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ist gut mit dem öffentlichen Nahverkehr und bequem zu Fuß erreichbar. Wer mit dem Zug anreist, kann vom Rastatter Bahnhof zu Fuß in die Innenstadt laufen, mit dem Bus fahren oder ein KVV-nextbike-Fahrrad ausleihen.

Für Autofahrer seien ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden: 400 Stellplätze stehen kostenfrei auf dem Festplatz „Zur Friedrichsfeste“ zur Verfügung, der fußläufig rund 600 Meter vom Marktplatz entfernt liegt.

In den Parkhäusern der Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt am Marktplatz, der Badner Halle, der Schlossgalerie oder des Modeparks Röther (zwei Stunden kostenfrei) stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt können außerdem wochentags ab 17 Uhr und samstags ab 13 Uhr kostenlos genutzt werden.

Spart die Stadt an der Beleuchtung?

Auf eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung müssen die Besucher des Rastatter Weihnachtsmarktes nicht verzichten. Die Stadt verzichtet aber auf die Illuminierung des Rathauses, der Stadtkirche, des Schlosses und des Wasserturms. Ferner werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Vorder- und Rückseite des Historischen Rathauses und der Pfeiffer-Brunnen nicht geschmückt. Auch gebe es keine Engel am Postgebäude.

Darüber hinaus wird die Schaltzeit der Beleuchtung um zwei Stunden reduziert. In diesem Jahr werden die Lichter von 15 bis 22 Uhr erstrahlen. Sonst wurde die Beleuchtung von 15 bis 23 Uhr eingeschaltet. Auch wird die Aktivierung der Beleuchtung in der Herrenstraße nicht wie bisher bis Ende Februar, sondern bis zum 8. Januar, wie die übrige Weihnachtsbeleuchtung, zeitlich begrenzt.

Ansonsten sind laut Stadt alle Leuchtelemente, wie die Engel beziehungsweise Putten im Einsatz. „Das größte Einsparpotenzial liegt in der reduzierten Schaltdauer der Bäume vor dem Schloss in der Herrenstraße“, erklärt Heike Dießelberg, Pressesprecherin der Stadt Rastatt. Es werde davon ausgegangen, dass man etwa ein Drittel von 8.000 Kilowattstunden Strom einspare.

Keine Corona-Beschränkungen

Nach dem letztjährigen Weihnachtsmarkt, der aufgrund der Corona-Beschränkungen ein frühzeitiges Ende nehmen musste, hofft das Stadtmarketing auf viele Besucher. Die Beschicker und Schausteller würden den Umsatz benötigen. Der Markt wird ohne Corona-Auflagen stattfinden. Damit die Besucherinnen und Besucher aber ausreichend Abstand halten können, ist beim Aufbau des Marktes auf möglichst breite Gänge und Platz zwischen den Hütten geachtet worden.