Das Gesundheitsamt gibt Entwarnung: Das Trinkwasser in Durmersheim ist wieder sorglos zu genießen. Wegen einer Keimbelastung des Wassers war am Dienstagabend ein Abkochgebot erlassen worden.

Entwarnung in Durmersheim: Das Gesundheitsamt Rastatt hat das Abkochgebot für Trinkwasser am Freitagabend für die ganze Gemeinde aufgehoben. Dies teilte die Durmersheimer Gemeindeverwaltung mit. Das Trinkwasser muss daher nicht mehr abgekocht werden.

Die Chlorierung bleibe – wie in solchen Fällen üblich – bis Anfang nächster Woche bestehen. Mit Geruchsbeeinträchtigung sei somit noch zu rechnen.

Die Befunde der sowohl am Dienstag gezogenen B-Probe am Wasserwerk Winkelsloh, als auch der acht am Mittwoch gezogenen Proben im Ortswassernetz waren laut Angaben von Bürgermeister Klaus Eckert allesamt gut, also ohne Auffälligkeiten.

Die festgestellten Grenzwertüberschreitungen ließen sich in dem am Freitag erhaltenen Befund nicht mehr nachweisen.

„Auch die übrigen mikrobiologischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Eine konkrete Ursache für den positiven Befund in der A-Probe konnte nicht festgestellt werden“, lässt das Gesundheitsamt wissen.

Durmersheim steht zusammen und hilft sich Klaus Eckert

Bürgermeister

„Ich danke allen Durmersheimer Bürgern für die Unterstützung und das Verständnis für die notwendig gewordenen Vorsichtsmaßnahmen“, so Eckert. Es habe sich gezeigt: „Durmersheim steht zusammen und hilft sich“.

Die Gemeindeverwaltung hatte die Entscheidung nicht nur über ihre sozialen Kanäle verbreitet. Auch über ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Aufhebung des Abkochgebotes per Lautsprecher im Ort verkündet.

Laut Gesundheitsamt werden weiterhin Kontrollen durch die Stadtwerke Ettlingen durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Wasser in höchster Trinkwasserqualität in allen Durmersheimer und Würmersheimer Haushalten ankommt.

„Gerade in solchen Situationen erkennt man wieder die Wichtigkeit von sauberem und in ausreichendem Maße vorhandenen Trinkwasser“, betont Eckert.