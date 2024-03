Live-Ticker: Demonstrationen für Demokratie in Östringen und Rastatt

Für Demokratie und Menschenrechte: Auch an diesem Wochenende wollen die Menschen wieder ein Zeichen setzen. Wie groß ist der Protest in Östringen und Rastatt?

In der Region stehen am Samstag wieder Demonstrationen gegen Populismus und für Demokratie an. Demonstriert wird in Rastatt und Östringen.

In Östringen geht es an diesem Samstag um 13.30 Uhr los. Unter dem Motto „Für Demokratie und Menschenrechte – Östringen zeigt Flagge“ ist eine Kundgebung auf dem Kirchberg geplant. Die Initiatorin Birgit Michaelsen-Bednarski rechnet mit mindestens 200 Teilnehmern.

Hunderte Teilnehmer in Östringen und Rastatt erwartet

Die Demonstration in Rastatt startet am Samstag um 16 Uhr vor der Reithalle. Gegen 16.20 Uhr soll sich die Menschenmenge dann gen Marktplatz bewegen. Dort sind etwa musikalische Beiträge und Poetry Slam geplant. Zudem soll es Infotische des Bündnisses „Rastatt steht auf“ geben, das die Veranstaltung organisiert. Die Initiatorin Ute Kretschmer-Risché rechnet mit rund 500 Teilnehmern.

Die BNN sind vor Ort dabei. Alles zu den Aktionen in Östringen und Rastatt können Sie hier im Live-Ticker nachlesen.