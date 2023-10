Marcel Weßbecher möchte den FV Ötigheim nach oben schießen

Zehn Treffer hat Marcel Weßbecher in dieser Saison bereits erzielt. Dennoch läuft es beim FV Ötigheim in der Fußball-Bezirksliga noch nicht nach Plan.

„Da, wo es weh tut“, sagt Marcel Weßbecher, sei sein fußballerischer Arbeitsbereich. Im gegnerischen Strafraum. „Ich bin ein klassischer Mittelstürmer.“ Ein Torjäger. Und auch in dieser Saison war der 29-Jährige schon wieder zehnmal erfolgreich. Am vergangenen Sonntag steuerte der studierte 3D-Druck-Fachmann einen Dreierpack zum 7:0-Sieg des Fußball-Bezirksligisten FV Ötigheim in Lichtental bei.

An ihm und der Offensive liegt es nicht, dass der letztjährige Vizemeister in dieser Saison den Erwartungen noch nicht gerecht geworden ist. Nach elf Spielen liegt der FVÖ mit 17 Punkten auf Platz acht bei einem Torverhältnis von 35:35. Zwar hat nur der Tabellenfünfte FC Ottenhöfen mehr Treffer erzielt (36), aber auch was die Gegentore anbelangt, ist Ötigheim Zweiter. Allerdings von hinten. Nur Schlusslicht TSV Loffenau hat mehr kassiert (44).

Marcel Weßbecher will mit dem FV Ötigheim oben angreifen

Der in der vergangenen Saison nur knapp verpasste Aufstieg sei zwar nicht als Saisonziel 2023/24 formuliert worden. Aber: „Wir wollen oben mitspielen – immer noch“, sagt Marcel Weßbecher. „Wir sind nicht so weit weg.“ Spitzenreiter Kuppenheim II hat sechs Zähler mehr auf dem Konto.

„Aber wir müssen als Mannschaft noch zusammenwachsen“, so der Torjäger des FV Ötigheim. Auch mit dem Trainer-Duo Stefan Ochs/Robin Riedinger, das die Nachfolge von Andy Brandenburg angetreten hat. Dieser trägt nun beim Verbandsligisten SV Bühlertal die sportliche Verantwortung.

Die Neuzugänge Yannick Henkel, Dennis Liebsch, Mike Melzer und Rico Olajos (alle von RW Elchesheim) müssen integriert, der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Luca Krebs und Sebastian Kölmel verdaut werden. Florian Kleinschmidt hat seine Karriere beendet. Fabian Ganster steht, wenn überhaupt, aus beruflichen Gründen nur noch sporadisch zur Verfügung.

Marcel Weßbecher fühlt sich in Ötigheim wohl

„Wir müssen uns noch eingrooven“, sagt Marcel Weßbecher, der in dieser Saison gerne seine 23 Tore aus der vergangenen toppen würde. Andererseits jedoch: „Wenn wir als Mannschaft oben dabei sind, verzichte ich gerne auf den persönlichen Erfolg.“ Angebote für einen Torgaranten wie ihn „gab es natürlich immer wieder und gibt es immer noch“, sagt der Mann mit der Rückennummer neun.

„Aber ich fühle mich total wohl in Ötigheim. Wir haben eine geile Mannschaft, der Verein hat gute Strukturen“, sagt Marcel Weßbecher. Noch einmal höher zu spielen, wie etwa von 2014 bis 2016 in Kuppenheim, dieser Wunsch entspricht auch seinem sportlichen Ehrgeiz. „Am liebsten aber mit dem FVÖ.“