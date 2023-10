Diebe sind am Dienstag in das Büro eines Autohändlers in Rastatt einbrochen. Die Polizei ermittelt nun.

In das Büro eines Autohändlers in der Werkstraße in Rastatt sind am Dienstag Einbrecher eingestiegen. Die Polizei teilte mit, dass der Diebstahlschaden etwa 1.000 Euro beträgt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (0 72 22) 76 10 melden.