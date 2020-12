Offenburg ist 2032 dran

Das Ministerium für Ländlichen Raum hat am Dienstag gleich eine ganze Latte an Garten- und Landesgartenschauen vergeben. Insgesamt hatten sich 17 Kommunen für Veranstaltungen im Zeitraum von 2031 bis 2036 beworben. Minister Peter Hauk (CDU) sprach von einer „sehr guten Ausgangslage“. 2032, dem eigentlichen Wunschtermin von Rastatt, kommt nun Offenburg zum Zug. Die Landesgartenschau 2034 findet in Bad Mergentheim statt. Hinzu kommen kleinere Gartenschauen 2031 in Bretten, 2033 in Benningen/Marbach und 2035 in Riedlingen. Hauk ist überzeugt davon, dass die Kommunen profitieren. Die Veranstaltungen seien „wahre Konjunkturprogramme, mit denen das Gesicht der Austragungsorte nachhaltig verändert werden kann“.