Shirin Metz aus Steinmauern war so aufgeregt, als sie erfuhr, dass sie bei der Karlsruher Ausgabe von „Shopping Queen“ dabei ist, dass sie innerhalb von zwei Wochen 14 Kilogramm abgenommen hat.

„Ich habe mich einfach gesünder ernährt, Süßes und süße Getränke weggelassen“, berichtet die 26-jährige gebürtige Rastatterin, die aktuell noch im Einzelhandel arbeitet und in Kürze ihr eigenes Kosmetik-Studio eröffnen will.

Bei der Fernsehsendung mit Guido Maria Kretschmer wollte sie schon lange mitmachen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und mittlerweile mit ihrem Freund schaut sie die TV-Doku regelmäßig. Eine Freundin informierte sie dann, dass Teilnehmer für Karlsruhe gesucht werden. Und es hat geklappt.

Kandidatin ist bei YouTube, TikTok und Instagram unterwegs

Metz empfand im Gegensatz zu ihrem Freund, der ihre Shoppingbegleitung war, den Dreh als sehr locker und angenehm. „Das liegt vielleicht auch daran, dass ich früher viel bei Youtube und Instagram und aktuell bei TikTok mache“, sagt die Kandidatin.

Bei YouTube veröffentlichte sie beispielsweise Beiträge über Hotelbesichtigungen, Beautythemen oder Straßenumfragen. Bei TikTok macht sie vor allem bei Trends mit, berichtet über ihr Leben und will dann auch ihren Kosmetiksalon promoten.

Zum Shoppen ging es für Metz - wie für die anderen Kandidatinnen auch - nach Karlsruhe, wo sie sich bestens auskennt. Obwohl sie nur fünf Minuten von der Rastatter Teilnehmerin Marissa Irion-Zierz entfernt wohnt und diese in einem Nachtclub arbeitet, den sie regelmäßig besucht, kannte sie die Kandidatin nicht.

Noch weiß sie nicht, was von dem Dreh alles gezeigt wird. „Am ersten Tag ist meine Strumpfhose gerissen, die Laufmasche wurde immer größer“, so die Kosmetikerin. „Leider konnte ich mir so schnell keine Neue organisieren und half mir mit Klarlack, – dann klebte die Strumpfhose an meiner Haut“, außerdem seien ihre Kunstnägel andauernd runter gebrochen.

Auffälliger und vielseitiger Kleidungsstil

Ihren eigenen Kleidungsstil beschreibt die TV-Show-Teilnehmerin als auffällig und vielseitig. „Ich bin nicht die Dünnste, trage aber gern figurbetonte Klamotten, Glitzer und auch pink“, erzählt sie. Ihr Stil reiche von elegant bis hin zum Skatergirl. Ihr Kleiderschrank sei ein einziger Stilbruch. Außerdem trägt sie gerne hochwertige Perücken.

Leider wird sie die Folgen nicht bei der Ausstrahlung verfolgen, weil sie zu der Zeit arbeitet. „Ich befürchte eh, dass ich jede Folge drei Mal schauen muss, weil so viele Leute mit mir die Sendung gucken möchten“, sagt Metz.

Der Hauptgrund für ihre Teilnahme sei übrigens Guido Maria Kretschmer gewesen. Schon lange wollte sie den Designer einmal persönlich treffen. Und wie war er so – in echt?

„Total goldig, so wie im Fernsehen. Aber er sieht viel jünger und größer aus“, beschreibt sie Kretschmer. Außerdem rede er genauso wie im TV an einem Stück. Sie habe gedacht, das sei immer zusammengeschnitten.

Neue Freundin bei TV-Show „Shopping Queen“ gefunden

Sollte Metz die Karlsruher Runde von „Shopping Queen“ gewinnen, wird das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro in ihren Kosmetiksalon fließen. Doch auch ihr Hund, mit dem sie für Hunderennen trainiert und joggen geht, wird sicher etwas davon abbekommen.

Seit dem Dreh im November ist sie mit der Teilnehmerin Berta Carrasco Grau befreundet. „Unsere Freundschaft ist ein echter Hauptgewinn“, so Metz. „Wir sehen uns mittlerweile ein Mal pro Woche.“

Sollte die 26-Jährige mal wieder an einem TV-Format teilnehmen, könnte sie sich das gemeinsam mit ihrem Freund bei „Hot oder Schrott – Die Allestester“ vorstellen.