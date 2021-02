„Erbärmlich und lächerlich“

Stadträte in Rastatt wollen Haushalt in Präsenzsitzung beraten

Bislang war der Rastatter Gemeinderat in Sachen Corona ein Vorreiter in Sachen Online-Sitzungen. Am Montag traf sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss im virtuellen Raum, um den Haushalt zu beraten. Doch dann passierte Überraschendes.