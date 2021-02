In Mittelbaden steht eine Jahrhundertentscheidung bevor: Der Gemeinderat Baden-Baden und der Kreistag Rastatt stimmen an diesem Montag und Dienstag darüber ab, ob ein neues Zentralklinikum die drei bestehenden Krankenhäuser ersetzen soll. Im Vorfeld wird mit Protesten gerechnet.

Es ist eine Jahrhundertentscheidung für die medizinische Versorgung in Mittelbaden: An diesem Montag und am Dienstag stimmen der Gemeinderat Baden-Baden und der Kreistag Rastatt über die Zukunft des Klinikums Mittelbaden (KMB) ab. Dabei ist eine große Mehrheit für den Neubau eines Zentralklinikums zu erwarten, das die drei bestehenden Standorte in Baden-Baden-Balg, Rastatt und Bühl ersetzten soll.

Vor rund sieben Monaten begann die Zukunftsdiskussion, die nun in der Abstimmung in den entscheidenden Gremien gipfelt. Im Juli vergangenen Jahres stellte das KMB ein Strukturgutachten des Kölner Unternehmens Aktiva vor, das der Klinikverbund in der Trägerschaft des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden in Auftrag gegeben hatte.

Das Ergebnis: Eine Betrieb an zwei oder drei Standorten ist den Gutachtern zufolge wirtschaftlich ohne dauerhafte Zuschüsse von Stadt- und Landkreis nicht tragfähig.