Mit dem 9-Euro-Ticket zu Festen und Veranstaltungen in Baden-Württemberg: Die BNN geben einen Überblick über Events in der Region, die mit dem Nahverkehr erreichbar sind.

Diesen Sommer ist in Baden-Württemberg einiges los. Wer in den nächsten Wochen mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs ist, kann Konzerte, Festivals, Feste und Märkte in der Region besuchen.

Vor der Haustür und in der Regel in höchstens drei Stunden mit dem Nahverkehr zu erreichen sind die Veranstaltungen, die unsere Redaktion zusammengetragen hat. Ausgangspunkt für alle Fahrten ist der Karlsruher Hauptbahnhof.

Horber Ritterspiele

Horb am Neckar feiert von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, die größten Ritterspiele Baden-Württembergs. Bei den Horber Ritterspielen gibt es Ritterturniere, Gaukler, Spielleute, Mittelalterkonzerte, ein Ritterlager und einen Mittelaltermarkt. Kleine Besucher können bei den Kinderritterspielen unter anderem ihre Geschicklichkeit im Bogenschießen unter Beweis stellen. Mehr Infos unter www.ritterspiele.info.

Anfahrt

Mit dem IRE 1 von Karlsruhe bis Pforzheim Hbf. Dort Umstieg in die Regionalbahn 74 nach Horb. Vom Horber Bahnhof sind es nur zwei Minuten zu Fuß zum Ritterspielgelände. Die Fahrt dauert mit dem Nahverkehr eine Stunde und 51 Minuten.

Kessel Festival Stuttgart

Auf dem Festival auf den Canstatter Wasen ist am Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, Live-Musik, Sport und Kultur geboten. Auf der Hauptbühne treten unter anderem Annenmaykantereit, die Orsons und Silbermond auf. Außerdem gibt es internationale Sportwettkämpfe und Sportarten wie Bagjump – Bungee-Jumping ohne Seil – oder Stand Up Paddling auf dem Neckar zum Ausprobieren. Für Kinder gibt es unter anderem einen Mitmachzirkus. Mehr unter kesselfestival.de.

Anfahrt

Mit dem IRE 1 von Karlsruhe bis Stuttgart Hbf. Von dort mit der S3 Richtung Backnang bis Stuttgart-Bad Canstatt. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde und 14 Minuten.

Maulbronner Klosterfest und Klosterfestival

Beim Klosterfest in dem Unesco-Weltkulturerbe von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, bieten mittelalterliche Händler und Handwerker ihre Waren an. Musiker, Gaukler, Tänzer und Fechter unterhalten die Gäste. Für Kinder gibt es ein Mitmachprogramm mit Heubasteln, Räuberschatzsuche und Bogenschießen. Beim Klosterfestival am Freitag, 24. Juli, gibt es zum Auftakt Rock, Pop und Folk. Unter www.maulbronn.de gibt es mehr Infos.

Anfahrt

Von Karlsruhe mit dem IRE 1 bis Pforzheim Hbf. Dort umsteigen in den Bus 735 bis zum Kloster Maulbronn. Die Fahrt dauert eine Stunde und 16 Minuten.

Kulturfestival Ulmer Zelt

Noch bis Samstag, 2. Juli, gibt es im Ulmer Zelt Live-Musik. Es treten unter anderem Niedeckens BAP und Stefanie Heinzmann auf, außerdem regionale Künstler. Auch für Kinder gibt es ein Programm. Mehr unter www.ulmerzelt.de.

Anfahrt

Mit dem IRE 1 von Karlsruhe bis Stuttgart Hbf. Dort Umstieg in den RE 5. In Ulm Hbf Umstieg in die Straßenbahnlinie 1 Richtung Böfingen. An der Donauhalle Ulm aussteigen. Von dort sind es zehn Minuten Fußweg zum Festivalgelände. Fahrzeit: zwei Stunden und 55 Minuten.

Talmarkt Bad Wimpfen

Der Wimpfener Talmarkt gilt als einer der ältesten Märkte Deutschlands. Vom 29. Juni bis zum 15. Juli gibt es in Bad Wimpfen wieder Fahrgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele und einen Krämermarkt. Mehr Infos unter www.badwimpfen.de.

Anfahrt

Von Karlsruhe mit der S3 nach Heidelberg. Dort in den RE 10b Richtung Bad Friedrichshall einsteigen und in Bad Wimpfen aussteigen. Dauer der Fahrt: zwei Stunden und drei Minuten.

Stadtfest Tübingen

Die Universitätsstadt feiert am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, Stadtfest. In der historischen Altstadt gibt es Essen und Trinken und ein Programm mit Blasmusik auf dem Marktplatz oder Jazz am „Affenfelsen“. Mehr Informationen unter www.tuebingen-info.de.

Anfahrt

Von Karlsruhe mit dem IRE 1 bis nach Stuttgart. Dort umsteigen in den IRE 6 nach Tübingen Hbf. Fahrtzeit: eine Stunde und 56 Minuten.

Zelt-Musik-Festival Freiburg

In Zelten und Freiluftbühnen gibt es drei Wochen lang ein Programm aus Musik, Kunst, Theater, Kabarett und Sport. Vom 13. bis zum 31. Juli stehen Künstler wie Giant Rooks und James Blunt auf der Bühne. Unter www.zmf.de gibt es mehr Infos.

Anfahrt

Von Karlsruhe mit dem RE 2 bis Offenburg. Dort Umstieg in die RB 26 bis Freiburg Hbf. Von dort mit der Straßenbahnlinie 3 bis Haid Munzinger Straße. Die Fahrt dauert circa zwei Stunden und zehn Minuten. Von der Haltestelle fährt ein Shutte-Bus bis zum Festivalgelände.

Schlossfestival Bruchsal

Vom 28. Juli bis zum 7. August feiert die Stadt mit einem Festival „300 Jahre Schloss Bruchsal“. Vor dem Barockschloss gibt es dann Live-Musik von Klassik über Rock bis Jazz. Mehr unter www.schlossfestival.bruchsal-erleben.de.

Anfahrt

Von Karlsruhe mit der S31 oder S32 bis Bruchsal Schlossgarten. Die Fahrt dauert 24 Minuten.

Konstanzer Seenachtsfest

Ein Feuerwerk über dem Bodensee können die Besucher am Samstag, 13. August, bestaunen. Die Uferpromenade verwandelt sich in eine Freiluftbühne mit Bands, Kleinkünstlern, Akrobaten, Tänzern und Comedians. Außerdem gibt es ein Familienprogramm und einen Markt am Ufer. Mehr Infos unter www.seenachtfest.de.

Anfahrt

Mit dem RE 2 von Karlsruhe nach Konstanz. Die Fahrt dauert drei Stunden und 9 Minuten.