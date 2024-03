Manches Gericht ist so legendär, dass es für immer festgehalten muss: Die gefüllte Kalbsbrust von Oliver Steffensky aus dem Luxushotel Bareiss wurde sogar ins „Deutsche Archiv der Kulinarik“ aufgenommen.

Wie können wir Rezepte eigentlich so festhalten, dass man sie auch in 100 Jahren noch nachkochen kann? Schließlich ändern sich die Gewohnheiten, die Geschmäcker und auch die Praxis in der Küche mit dem Lauf der Zeit.

Eine Antwort darauf gibt das 2022 gegründete „Deutsche Archiv der Kulinarik“. Angesiedelt in Dresden, werden dort – neben großen Sammlungen zum Thema Kochen und Esskultur – seit einigen Monaten auch sogenannte „Geschmacksdokumentationen“ aufbewahrt.

Sie enthalten detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für herausragende und zeittypische Gerichte mit besonderer Bedeutung.

Warum das „Bareiss“ gleich zweimal im „Deutschen Archiv der Kulinarik“ vertreten ist

Hier kommt das Hotel Bareiss ins Spiel. Wenig überraschend – beherbergt das Fünfsternehaus in Baiersbronn doch mehrere renommierte Restaurants, darunter das „Bareiss“, das mit drei Sternen des Guide Michelin ausgezeichnet ist.

Und so ist es kein Wunder, dass gleich zwei der ersten fünf „Geschmacksdokumentationen“ aus diesem Haus kommen.

Eines von ihnen: gefüllte Kalbsbrust „Badische Art“. Der Klassiker wird im Restaurant „Dorfstuben“ des Hotels serviert und ist Werk – und eines der Steckenpferde – von „Bareiss“-Küchendirektor Oliver Steffensky. „Das ist ein richtiges Traditionsgericht“, sagt der Koch.

Die gefüllte Kalbsbrust ist ein Gericht für besondere Festtage

„Sehr aufwändig, sehr arbeitsintensiv, ein Gericht für besondere Festtage.“ Und an dessen Rezeptur seit Jahrhunderten nicht viel verändert wurde, wie der Gastronomiekritiker Jürgen Dollase schreibt, der die „Geschmacksdokumentationen“ für das Archiv verfasst: „Ein Monument der bürgerlichen Küche, das in einer sehr guten Fassung wie hier nichts von seiner verführerischen Überzeugungskraft verloren hat.“

Drei große Schritte braucht es, bis die Kalbsbrust mit ihrer leckeren Füllung in Scheiben auf dem Tisch liegt: Es muss eine Hackmasse zubereitet werden, diese muss in die Kalbsbrust gefüllt und eingenäht werden, und zum Schluss kommt das Ganze noch auf den Herd und in den Ofen.

Da ist ordentlich Arbeit und Geschick gefragt. Die Belohnung ist ein Gericht, das für viele Personen reicht und dabei regional und lecker ist. Jetzt – und nun auch in 100 Jahren.

Gefüllte Kalbsbrust „Badische Art“

Dieses Rezept reicht für zwei kleine, schmale Kalbsbrüste. In den „Dorfstuben“ im Hotel Bareiss werden sie mit Kartoffel- und Kopfsalat serviert.

Für die Kalbsbrust

2 kleine, schmale Kalbsbrüste

750 g Hackmasse

175 g Weißbrot

50 g Speck

50 g Zwiebeln

25 g Kräuter (Schnittlauch, Petersilie)

500 g Wurzelgemüse (Karotten, Sellerie, Zwiebeln)

Für die Hackmasse

75 g Toastbrot

100 ml Milch

50 g Zwiebeln, in Streifen

25 g Petersilie, gezupft

Rapsöl

0,5 kg Fleisch, je ein Drittel Kalb-, Schweine- und Rinderschulter

125 g grüner Speck (unbehandelter Rückenspeck)

2 Eier

100 ml Sahne

1 TL Majoran, getrocknet

15 g Salz, Pfeffer, Muskatnuss