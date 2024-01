Nach dem Tötungsdelikt am Löwenrot-Gymnasium Sankt Leon-Rot halten sich die Behörden am Freitagvormittag mit weiteren Details zur Vorgeschichte noch zurück. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg bestätigte dieser Redaktion aber, dass es gegen den Tatverdächtigen kein gerichtlich verhängtes Annäherungsverbot gegeben habe.

Das 18 Jahre alte Opfer hatte im November des vergangenen Jahres eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen wegen körperlicher Gewalt erstattet. Um welche Art körperlicher Gewalt es in der Anzeige ging, darauf wollte weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei Mannheim am Tag nach der Tat in Sankt Leon-Rot zunächst näher eingehen.

Noch keine Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Ob die polizeilichen Ermittlungen zu der Anzeige noch laufen oder bereits abgeschlossen sind, konnte am Freitagvormittag zunächst nicht beantwortet werden. Fakt ist, dass bei der Staatsanwaltschaft noch keine Akte dazu eingegangen ist. Dies bestätigte die Behörde in Heidelberg.

Nach deren Kenntnisstand hab es in dem Fall gegen den mutmaßlichen Täter auch kein gerichtliches Annäherungsverbot gegeben. Polizeiliche Kontaktverbote sind befristet. Sollte es ein solches im Zuge der Anzeige gegeben haben, wäre dies zum Tatzeitpunkt an diesem Donnerstag nicht mehr gültig gewesen.

Die 18 Jahre alte Schülerin war am Donnerstag von dem Mitschüler getötet worden, die Tat rief in Sankt Leon-Rot große Bestürzung hervor. Der ebenfalls 18-Jährige, der später in Niedersachsen gefasst wurde, soll die junge Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen in einer ersten Stellungnahme von einer Beziehungstat aus.

Ein Mitschüler erklärte dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“, dass es Konflikte gegeben habe zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer: „Das hätte man auch vorher wissen können, dass so etwas irgendwann passiert.“ Der Verdächtige habe die 18-Jährige „durchaus mal ins Krankenhaus geprügelt.“

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will an diesem Freitag einen Haftbefehl erlassen. Die Polizei Mannheim will ebenfalls noch im Laufe dieses Freitags nähere Informationen zu dem Fall öffentlich machen.