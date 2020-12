Finale Verordnung am Dienstag

Weihnachten und Silvester im Lockdown: Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg

Was ist an Weihnachten und an Silvester erlaubt, was verboten? Wer darf noch öffnen und wer muss schließen? Was ist mit Baumärkten und Buchhandlungen? Und darf man noch ins Outlet nach Frankreich fahren?