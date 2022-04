Das hat es so noch nie in Deutschland gegeben: Baden-Württemberg ist das einzige der 16 Bundesländer, das bei einer Volksabstimmung aus drei eigenständigen Bundesländern entstanden ist - nach hitzigen Debatten. Schließlich gibt es bis heute durchaus eine gewisse Rivalität zwischen Badenern und Württembergern.

Sie wollen wissen, ob ihr Heimatort badisch oder württembergisch ist? Das zeigen wir Ihnen hier.

Trotz aller Rivalität - am 25. April 1952, also vor genau 70 Jahren, kam es schließlich zum Zusammenschluss. Wie hat sich das zusammengewachsene Baden-Württemberg seitdem verändert?

Ob Wohnen, Familie oder Verkehr - unsere sieben interaktiven Grafiken zeigen die wichtigsten Entwicklungen.

Aus drei Ländern wird eines

Immer weniger selbstständige Gemeinden

Nach dem Zusammenschluss von Württemberg-Hohenzollern, Baden und Württemberg-Baden gab es im neuen Bundesland noch mehr als 3.000 selbstständige Gemeinden. Während sich Wirtschaft und Gesellschaft in den Nachkriegsjahren wandelten, passte sich die öffentliche Verwaltung zunächst kaum an neue Anforderungen und Herausforderungen an.





Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre gewann der Gedanke, die Verwaltung umfassend zu reformieren, und der Wunsch nach größeren Verwaltungseinheiten zunehmend Fürsprecher. Letztlich kam es zu Beginn der 1970er Jahre zu einer umfassenden Gebietsreform.

Immer weniger Menschen unter einem Dach

Drum prüfe, wer sich ewig bindet

In Baden-Württemberg wird immer später geheiratet. Im Durchschnitt sind Frauen in Baden-Württemberg heute 31,6 Jahre alt, wenn sie erstmals den Bund der Ehe eingehen - und Männer sogar 34 Jahre. Vor 70 Jahren waren Männer und Frauen noch etwa sechs Jahre jünger.

Jetzt sind Sie dran! Wie hat sich die Zahl der Eheschließungen und Scheidungen in Baden-Württemberg verändert? Schätzen Sie selbst und zeichnen Sie eine Linie bis zum Jahr 2020 ein.

Die Hunderttausenden, die ins Ländle kamen

Der Aufstieg des Autos

Das Auto, das liebste Fortbewegungsmittel im Daimler-Ländle? Das war nicht immer so. 1952 wurden in Baden-Württemberg fast doppelt so viele Motorräder, Mopeds und Motorroller neu zugelassen wie Pkw. Bis heute hat sich das drastisch gewandelt: Mittlerweile ist die Zahl der neu zugelassenen Autos mehr als zehn Mal so hoch wie die der neuen motorisierten Zweiräder.

Jetzt sind Sie dran! Wie hat sich die Zahl der Neuzulassungen seit 1990 in Baden-Württemberg verändert? Schätzen Sie selbst und zeichnen Sie eine Linie ein.

Die Gefahren des Straßenverkehrs

Technischer Fortschritt, besser ausgebaute Straßen und strengere Straßenverkehrsregeln - man denke beispielsweise an die Gurtpflicht seit dem 1. Januar 1976 - haben das Autofahren im Ländle sicherer gemacht - auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.





Sie wollen noch mehr über 70 Jahre Baden-Württemberg erfahren? In einer Serie beleuchten die BNN jedes Jahrzehnt ausführlich: