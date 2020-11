Tipps gegen den Corona-Blues

Ein Weg durch den Lockdown: Es sich „hyggelig“ machen

Wochenlang daheim sein während es draußen kalt, nass und dunkel ist? Damit kennen sich unsere direkten Nachbarn aus dem Norden sehr gut aus. Ihre Lösung? Sie machen es sich so gemütlich, wie es nur möglich ist. Nehmen auch Sie sich ein Beispiel an unseren Nachbarn im Norden und bringen Sie ein bisschen „hygge“ in ihre Leben.