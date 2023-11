Für das Restaurant-Ranking von „La Liste“ steht fest: Das Restaurant „Schwarzwaldstube“ in der „Traube Tonbach“ in Baiersbronn zählt zu den sieben besten Restaurants auf der ganzen Welt.

Im internationalen Vergleich von 1.000 Feinschmecker-Lokalen erreichte das Team um Küchenchef Torsten Michel erstmals 99,50 von 100 möglichen Punkten. Das Restaurant stieg damit von einem Platz 3 im Vorjahr an die Spitze der Spitzengruppe auf.

Damit liegt die „Schwarzwaldstube“ als einzige deutsche Adresse punktgleich mit sechs weiteren Restaurants überall auf der Welt. Dazu gehören das „Vague d’Or“ in Saint-Tropez, das „Guy Savoy“ in Paris, das „Le Bernardin“ in New York, das „L’Enclume“ in Grange-over-Sands (Großbritannien), das „Sushi Saito“ in der japanischen Hauptstadt Tokio sowie das „Lung King Heen“ in Hongkong.

„La Liste“ sieht sich als „Guide der Guides“

Wer den großen Internetsuchmaschinen die Frage nach dem besten Restaurant der Welt stellt, bekommt überraschenderweise ganz unterschiedliche Antworten. Je nachdem, wer die Auszeichnung vergibt, legt verschiedene Maßstäbe für die Bewertung an.

Für das Ranking von „La Liste“ werden nach eigenen Angaben die aktuellen Einschätzungen von klassischen Gourmetführern, Online-Bewertungsportalen und Bloggern für rund 1.000 Restaurants zusammengetragen und unterschiedlich gewertet.

Die Einschätzungen bekannter Restaurantführer wie dem „Guide Michelin“ oder dem „Gault Millau“ zählen demnach bis zu 90 Prozent. Dazu kommen die Bewertungen aus Restaurantkritiken in internationalen Zeitungen, Reiseführern oder Blogs. Mehr als 1.070 Quellen aus 200 Ländern würden dann mittels eines speziellen Algorithmus zu einer eigenen Rangliste verrechnet.

Andere Rankings, andere Ergebnisse

Auch das britische Magazin „Restaurant“ kürt Jahr für Jahr das beste Restaurant der Welt. Für die Liste der 50 Besten geben 1.080 Köche, Restaurantbesitzer, Journalisten und andere Gourmet-Experten ihre Einschätzung ab. 2023 wurde das „Central“ in der peruanischen Hauptstadt Lima zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt. Nur zwei Restaurants aus Deutschland schafften es unter die Top 50: Das „Restaurant Tim Raue“ in Berlin-Kreuzberg auf Platz 40 und das „Nobelhart & Schmutzig“ (ebenfalls Berlin) auf Platz 45.

Der Preis von „La Liste“ wird seit 2015 im französischen Außenministerium vergeben. Initiator ist der französische Diplomat Philippe Faure. Stellvertretend für das Team um seinen Küchenchef nahm Heiner Finkbeiner, Hotelier und Inhaber der „Traube Tonbach“, den Preis jetzt in Paris entgegen. „Die Bestnote für die ‘Schwarzwaldstube’ ist ein echter Mannschaftserfolg und gerade das macht mich besonders glücklich“, sagte er.

Großbrand 2020 konnte dem Erfolg nichts anhaben

Die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn erhält seit 1992 ununterbrochen die Höchstbewertung von drei Michelin-Sternen. Heiner Finkbeiner und der damalige Küchenchef Wolfgang Staudenmaier gründeten es 1977. Drei Jahre später wurde Harald Wohlfahrt zum Küchenchef. Er übergab 2017 an Torsten Michel, der die drei Sterne halten konnte.

Nur einmal wurde die Erfolgssträhne unterbrochen: Im Jahr 2020 zerstörte ein Feuer das Lokal. Das Gebäude musste abgerissen werden. Nach einer Übergangszeit im Provisorium eröffnete die „Schwarzwaldstube“ im April 2022 neu und erhielt erneut aus dem Stand drei Michelin-Sterne.