„Jetzt müssen wir dann ein bisschen leise sein“, flüstert Sophia Lorenzoni und läuft vorsichtig über den blätterbedeckten Waldboden. Um sie herum ist es feucht und still, die einzigen Geräusche kommen von Eicheln, die ab und zu aus den Baumkronen herabfallen.

Es ist ein ungemütlicher, verregneter Herbstabend, an dem die meisten Menschen sich auf der heimischen Couch am wohlsten fühlen. Nicht so Lorenzoni. Die 28-Jährige hat ihr Gewehr geschultert und ist auf dem Weg zum Hochsitz. Sie gehört zu der wachsenden Zahl von Frauen, die einen Jagdschein besitzen.