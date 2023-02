Früher bekamen wir nach der Veröffentlichung unserer Enthüllungsvideos immer Besuch von der Polizei, die unsere Ausrüstung mitgenommen hat. Als man unseren Antikorruptionsfonds zu einer extremistischen Organisation erklärt hat, mussten wir unsere Aktivitäten in Russland komplett einstellen. Hier, in Litauen, haben wir ein neues Studio, in dem wir ungehindert arbeiten können. Seit dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine berichten wir in einem politischen Videokanal auf Youtube die Wahrheit über Putins Krieg. Unsere monatliche Zuschauerzahl hat 20 Millionen überschritten, die meisten von ihnen sind aus Russland.