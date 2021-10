Vorverkauf für Verbrauchermesse läuft

Die offerta in Karlsruhe wird draußen größer denn je

Musiker an mehreren Stellen verteilt statt auf der Großbühne. Action vor allem draußen und weniger in den Hallen – die offerta in Karlsruhe wird anders aussehen als gewohnt. Die Messe-Macher haben noch mehr Überraschungen parat.