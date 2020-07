Umstrittenes Großprojekt

Endgültiges Ja zur City-Ost Pforzheim: So lief die Entscheidung im Gemeinderat

Zum Schluss wurde es noch einmal so richtig spannend. Bei der finalen Abstimmung zur City-Ost am Dienstag im Gemeinderat Pforzheim ging es zwar nur noch um den Bebauungsplan, doch die Projektgegner um Hans-Ulrich Rülke brachten das grundsätzlich längst beschlossene Vorhaben noch einmal an den Rand des Scheiterns. Aber nur fast.